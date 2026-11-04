La deuda soberana en dólares cerró en baja y marcó su nivel más alto desde octubre de 2025. El clima externo ayudó a los mercados globales, pero no alcanzó para revertir las dudas locales.

Los bonos soberanos en dólares extendieron su mala performance este miércoles 4 de noviembre y el riesgo país superó los 850 puntos, en una rueda atravesada por los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos y por el revés político que sufrió el presidente Donald Trump.

La medición trepó 2,5% hasta los 852 puntos básicos, su nivel más alto desde octubre de 2025, mientras la deuda local terminó con caídas en torno del 0,5% promedio. Al inicio de la jornada, los títulos argentinos acompañaron el desempeño positivo de otros mercados de la región, pero luego giraron a terreno negativo y cerraron en rojo.

Reacción de Wall Street En el plano internacional, Wall Street cerró con fuertes subas luego de que el Partido Demócrata ganara las elecciones de medio término y asegurara el control de la Cámara de Representantes y del Senado a partir del próximo año. El Dow Jones avanzó 3%, su mayor suba diaria desde el 9 de abril de 2025; el S&P 500 ganó 1,6% y el Nasdaq 100 subió 1,4%. En el Senado, los demócratas aseguraron al menos 54 bancas tras revertir escaños en Texas, Kansas, Ohio, Iowa, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Maine, mientras Mississippi y Alaska seguían sin definirse.

Desde el equipo de Research de Puente señalaron que el resultado confirmó un escenario de pérdida de control legislativo para el oficialismo republicano y abrió paso a un Congreso bajo control demócrata. Según ese análisis, la reacción inicial de los mercados globales fue de descompresión porque la confirmación de mayores contrapesos institucionales enfrió las expectativas de nuevos impulsos fiscales expansivos, bajó los rendimientos de la deuda soberana estadounidense y alivió a las bolsas.

Señales mixtas para la Argentina En el frente laboral estadounidense, el informe de ADP mostró que el empleo privado creció en 86.000 puestos en octubre, igual que el dato de septiembre revisado a la baja y por encima de los 69.000 esperados por los economistas, de acuerdo con Grupo SBS. En deuda, la expectativa de menor endeudamiento y gasto público impulsó a los Treasuries: el rendimiento a 10 años cayó 6 puntos hasta 4,88%. A la vez, el petróleo se desplomó por la apuesta de que el resultado electoral empuje al gobierno de Trump a desescalar la guerra con Irán: el WTI bajó 8,5% a u$s89,37 y el Brent cayó 9% a u$s98,50.

En ese contexto, Martín Mazza, director de MM Investment, sostuvo que la reacción de los mercados internacionales no responde necesariamente a una celebración por el triunfo demócrata, sino a la posibilidad de que un Congreso opositor limite nuevas expansiones fiscales y reduzca la incertidumbre sobre las decisiones de Donald Trump. Sin embargo, advirtió que un dólar global más débil y menores tasas internacionales podrían favorecer a los bonos soberanos, pero que el debilitamiento político de Trump también podría encarecer cualquier nueva asistencia financiera de Estados Unidos a la Argentina.

Activos locales y agenda pendiente En la plaza local, el MSCI Merval perdió 2,4% en pesos hasta los 88.238 puntos y 2,6% en dólares hasta los 53 puntos. Los ADRs argentinos operaron mixtos, con bajas de hasta 7,1% lideradas por YPF; también retrocedieron Pampa Energía (-5,4%) y Transportadora de Gas del Sur (-2,4%), mientras Telecom subió 0,4%. Puente interpretó que estos movimientos ratifican determinantes domésticos y una cautela política que prima sobre el clima externo.

En paralelo, el gobierno nacional decidió retirar un proyecto de Ley de Competencia Financiera para someterlo a revisión, luego de la controversia por un artículo que establecía que los CEDEARs —certificados de depósito argentinos que representan acciones del exterior— dejarían de estar exentos del Impuesto a las Ganancias y pasarían a tributar la misma alícuota del 15% aplicable a las acciones compradas afuera. Con el riesgo país todavía por encima de los 850 puntos, la evolución de los bonos locales seguirá atada al frente político interno y a las definiciones sobre financiamiento externo.