Con la llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, los principales destinos incluidos en su recorrida registraron subas en el desplazamiento de personas y en la búsqueda de estadías. Según los últimos datos relevados por Airbnb, Luján y Córdoba fueron los puntos con mayor demanda. El movimiento se vincula con la concentración de visitantes en torno a las últimas paradas del itinerario papal.

Subas interanuales

La plataforma informó que en Luján las búsquedas aumentaron más del 500% interanual, mientras que en Córdoba el incremento fue del 400% respecto del mismo período del año anterior. De acuerdo con el relevamiento, el primero de esos destinos concentró el mayor crecimiento, impulsado por la expectativa de los fieles. La tendencia muestra un impacto directo sobre la disponibilidad de alojamiento en las ciudades incluidas en la agenda del pontífice.

El cronograma difundido ubica la llegada del sumo pontífice al país el domingo 8 de noviembre, con una permanencia de tres días hasta el 11 de noviembre inclusive. Córdoba figura como una de las últimas paradas el 10 de noviembre y Luján el 11 de noviembre. Esa secuencia ordena la demanda turística en los días previos y durante el recorrido, con efectos sobre hospedaje y movilidad interna.

Perfil de los viajeros

Según Airbnb, más del 40% de quienes buscan alojamiento durante ese período son argentinos. Entre los viajeros internacionales, se destacan los brasileños, con el 20% de las consultas, seguidos por los estadounidenses, con el 10%, y los chilenos, con menos del 10%. En cuanto a la modalidad de viaje, las escapadas en grupo concentran más del 70% de las búsquedas registradas en la plataforma.

Dentro de esa tendencia, las estadías en pareja crecieron más del 40% y los grupos de tres o más adultos, más del 20%. Los viajes en familia o con menores representan más del 10% de las búsquedas. La composición de la demanda permite anticipar una presión mayor sobre alojamientos de corta estadía y servicios vinculados al turismo religioso.

Impacto regional

El desplazamiento también alcanza a Uruguay. Según el mismo relevamiento, las búsquedas realizadas por argentinos para alojarse en Montevideo y Paysandú durante el paso del sumo pontífice aumentaron casi un 200% interanual. La Ciudad de Buenos Aires fue el principal origen de esas consultas. Desde Airbnb señalaron que “este fenómeno es una señal de cómo los grandes acontecimientos culturales pueden ser catalizadores de la movilidad de personas y del desplazamiento de cercanía, abriendo nuevas oportunidades para que las comunidades anfitrionas reciban a huéspedes de todo el país y la región”.

Con ese escenario, la variable a seguir es la evolución de las reservas en los días previos al arribo de León XIV y el efecto sobre la ocupación en Luján, Córdoba y las ciudades vinculadas a su paso por la región.