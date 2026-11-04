El exsecretario de Energía Emilio Apud advirtió que el sistema eléctrico argentino seguirá expuesto a cortes durante este verano si se registran varios días seguidos de altas temperaturas. En una entrevista con BAE Negocios, sostuvo que la generación está “en el límite”, con una capacidad de 30.000 MW y una demanda de 29.000 y pico, sin reserva suficiente para absorber una falla adicional. Según su diagnóstico, las inversiones comprometidas tardarán “por lo menos un par de años” en madurar.

Riesgo operativo

Apud señaló que los problemas de abastecimiento se explican por la desinversión acumulada en el sector eléctrico, a la que atribuyó a los cuatro gobiernos kirchneristas, el congelamiento tarifario y los subsidios. Distinguió entre distribución, donde dijo que hubo mejoras en Edenor y Edesur, y transporte, donde afirmó que no se consiguió interés inversor en los últimos tres años por el nivel de riesgo regulatorio. También indicó que las licitaciones actuales incorporan garantías de organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial.

Plazos y tarifas

El exfuncionario estimó que, si las inversiones avanzan y se sostiene el interés privado en generación, los problemas podrían empezar a ceder entre el ciclo estacional 2027-2028 y desaparecer hacia el verano 2028-2029. Hasta entonces, advirtió que el corto plazo estará marcado por interrupciones si se repiten olas de calor prolongadas. También sostuvo que la inversión requerida se trasladará a las tarifas, aunque consideró que a la larga los costos tenderán a ser más bajos que los de países vecinos por la disponibilidad de gas y energías renovables.

Subsidios focalizados

En materia de política energética, Apud afirmó que la asistencia estatal dejará de ser generalizada y pasará a concentrarse en los usuarios sin capacidad de pago. Dijo que no habrá “subsidio cero” antes de las elecciones de octubre del año próximo y que, en una etapa posterior, el esquema podría reducir la cobertura al 20% de la demanda residencial, desde el 50% actual. Según su proyección, la meta del gobierno, si renueva en 2027, sería terminar de ordenar el sistema en 2028.

Baterías y demanda

Consultado sobre el almacenamiento en baterías, lo definió como un paliativo útil para equilibrar los picos de consumo. Explicó que estos equipos se cargan en horas de baja demanda y descargan energía cuando aumenta el uso, con instalaciones previstas en puntos estratégicos como Central Costanera y Central Puerto. También sostuvo que la eficiencia energética recién empieza a cobrar peso en Argentina, después de años en los que, según dijo, la tarifa representaba apenas el 20% del costo. En ese marco, concluyó que el alivio estructural dependerá de nuevas inversiones, tecnología y una reducción gradual de subsidios.