La Universidad Di Tella estimó que la pobreza subió al 32,6% al 30 de septiembre. El aumento se apoyó en la suba de las canastas básicas.

La tasa de pobreza en la Argentina habría subido al 32,6% de la población al 30 de septiembre, según el “nowcast de pobreza” de la Universidad Di Tella. El trabajo privado indicó además que la tendencia continuó en alza respecto de agosto, en un contexto de aumento de las canastas básicas.

El informe estimó que en septiembre cerca de 500.000 personas habrían caído en la pobreza, al pasar el indicador de 31,3% a 32,6%, una variación de 1,3 puntos. En la comparación interanual, la suba fue de 3,2 puntos, equivalente a 1,3 millones de personas, de acuerdo con el mismo relevamiento. El dato oficial más reciente del INDEC ubicó la pobreza en 32,3% al cierre del segundo semestre.

Metodología El estudio de la Universidad Di Tella toma como base los valores de la Canasta Básica Total y de la Canasta Básica Alimentaria que publica el INDEC, y aplica un procedimiento de ajuste para anticipar el resultado. Según el informe, la Canasta Básica Total promedio de la región del Gran Buenos Aires para el semestre de referencia se estimó en $ 501.764 por adulto equivalente. Esa canasta registró un aumento interanual de 36,1%, mientras que la proyección del ingreso total de las familias mostró una suba de 24,1%.

Brecha entre ingresos y canastas La diferencia entre la evolución de los precios de referencia y la de los ingresos es la variable que explica la persistencia del indicador en niveles elevados. El informe señaló que, con esos datos y la simulación de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares, se proyectó la tasa de pobreza. En términos metodológicos, el nowcast no reemplaza la medición oficial, pero permite anticipar la dirección del indicador antes de la publicación del dato del organismo estadístico.

La referencia del 30 de septiembre deja planteado que la evolución de los ingresos frente a las canastas seguirá siendo el dato central a seguir en los próximos meses. En paralelo, el contraste con el último informe del INDEC muestra que la medición oficial y la estimación privada se mantienen en niveles muy próximos, aunque no son comparables de manera directa.