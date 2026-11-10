El riesgo país de la Argentina volvió a bajar este martes y se ubicó en 856 puntos básicos, en una jornada sin operatoria local por el feriado vinculado a la visita del Papa León XIV.

El indicador elaborado por JP Morgan cedió 16 unidades respecto de los 872 puntos con los que cerró la rueda previa, lo que equivale a una baja del 1,9%. El movimiento se sumó al retroceso del lunes, cuando el índice había caído 52 unidades.

Pese a esa mejora de corto plazo, el riesgo país acumula una suba del 9,9% en lo que va de noviembre. En el acumulado de 2026, el incremento llega al 51,5%, según el mismo indicador.

Bonos y acciones El retroceso se produjo en un contexto de mejor desempeño de los bonos soberanos, que avanzan 1%, y de resultados mixtos para las acciones argentinas. Esos activos buscan recuperar parte del impacto que dejaron las elecciones legislativas en Estados Unidos y las presidenciales de Brasil.

La evolución del indicador seguirá atada al comportamiento de la deuda soberana y a la reacción de los activos argentinos en las próximas ruedas, en un mercado que opera sin plaza local por el feriado. La referencia de 856 puntos vuelve a dejar al índice por debajo de la barrera de los 900, aunque todavía muy por encima del nivel de cierre de la jornada anterior.