Soledad Menín explicó que los haberes jubilatorios docentes bajo el decreto 137 y la ley 26.508 acumulan subas de 23,37% y 39,52% este año, por debajo de las paritarias de los activos. La especialista detalló el camino judicial para sostener el 82% móvil y recuperar retenciones de Ganancias y del artículo 9 de la ley de solidaridad previsional.

La abogada previsionalista Soledad Menín explicó que la vía judicial es el mecanismo disponible para que los jubilados docentes mantengan el 82% móvil frente al atraso de los haberes respecto de las paritarias de los trabajadores en actividad. La profesional realizó la exposición durante su participación en el programa Tiza y Pizarrón, emitido por radio Mil Veinte. Según detalló, los aumentos trimestrales que recibe el sector pasivo no universitario quedan por debajo de los incrementos salariales negociados para los docentes activos en la provincia de San Juan. La diferencia, señaló, se profundiza por el método de actualización y por el retraso en los pagos.

Desfasaje por regímenes

Menín precisó que los jubilados docentes no universitarios, encuadrados en el decreto 137, acumularon una suba de 23,37% en lo que va del año, mientras que los universitarios, bajo la ley 26.508, alcanzaron un incremento de 39,52% en el mismo período. A diferencia del régimen científico, que se actualiza mensualmente según el índice de precios al consumidor, el esquema de los docentes se ajusta en forma trimestral, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Ese mecanismo, sostuvo la abogada, genera un desfasaje adicional porque los aumentos se abonan con un atraso de tres meses respecto de la paritaria de los activos. "Esto, si lo miramos con la negociación salarial de los activos, sobre todo en el caso del docente no universitario, repito, se queda súper corto y encima viene pagado con tres meses de retardo", afirmó Menín.

El camino judicial

Para corregir esa brecha, la especialista señaló que la herramienta disponible es el juicio ordinario de reajuste, sustentado en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El antecedente central, indicó, es el fallo "Gemmer Esther Noemí", que estableció la obligación de respetar en el tiempo la proporción entre el monto de la jubilación y el sueldo de los trabajadores activos. Menín agregó que la digitalización de los trámites implementada después de la pandemia aceleró los tiempos de resolución en el fuero federal. "En dos años la persona ya puede empezar a cobrar sus retroactivos, que siempre van a estar atados a lo que vaya negociando el gobierno de la provincia de San Juan con los gremios docentes", explicó.

Descuentos de Ganancias y tope del artículo 9

Consultada sobre las quitas que sufren los beneficiarios en sus liquidaciones mensuales, Menín se refirió al impuesto a las Ganancias y al tope fijado por el artículo 9 de la ley de solidaridad previsional. Explicó que la ANSES aplica esas retenciones conforme a la legislación vigente y que la única vía para suspenderlas es una acción de amparo ante la Justicia. "Solo con una sentencia, con un fallo que va a tener efecto en el caso particular, estos dos organismos van a dejar de descontar y devolver lo que han descontado mal", subrayó.

Según precisó la abogada, por la vía judicial es posible recuperar hasta cinco años de retenciones indebidas en concepto de Ganancias y hasta dos años en el caso del artículo 9. Datos a seguir: Menín anticipó que en próximas columnas del programa Tiza y Pizarrón, por radio Mil Veinte, abordará la liquidación del haber jubilatorio cuando se combinan cargos docentes con empleo en la administración pública común.