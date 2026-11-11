La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de noviembre de 2026 para quienes perciben asignaciones familiares a través del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). El esquema alcanza a trabajadores registrados, monotributistas, veteranos de guerra y titulares de la Prestación por Desempleo. La definición ordena la acreditación de haberes de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El cronograma mantiene el criterio habitual de segmentación por número de documento para distribuir los pagos a lo largo del mes. Según el organismo, esa modalidad permite que cada titular conozca con antelación el día en que tendrá disponible el dinero en su cuenta bancaria. En un contexto de ingresos familiares ajustados por actualización periódica, la fecha de acreditación resulta central para la administración del gasto mensual.

Asignación por Hijo y Asignación por Hijo con Discapacidad comenzarán a pagarse el miércoles 11 de noviembre para los DNI terminados en 0 y finalizarán el miércoles 25 de noviembre para los terminados en 9. Quienes tengan DNI finalizado en 1 cobrarán el jueves 12; en 2, el viernes 13; en 3, el lunes 16; en 4, el martes 17; en 5, el miércoles 18; en 6, el jueves 19; y en 7, el viernes 20 de noviembre. Para los DNI terminados en 8, la fecha asignada es el martes 24, un día después del feriado nacional del lunes 23.

Otras prestaciones La Asignación por Prenatal y Maternidad se abonará entre el jueves 12 y el miércoles 18 de noviembre, de acuerdo con la terminación del documento. En tanto, las Asignaciones de Pago Único, que incluyen nacimiento, matrimonio y adopción, tendrán una sola tanda de pago para todas las terminaciones de DNI entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre. ANSES no informó cambios en la modalidad de liquidación para este período.

Para verificar el monto exacto correspondiente según los ingresos del grupo familiar, el organismo indicó que la consulta puede hacerse en la web mi ANSES o en la aplicación móvil. El acceso requiere número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, y luego ingresar en la pestaña Hijos y seleccionar Mis Asignaciones para descargar el comprobante del período de noviembre. Ese procedimiento permite contrastar el valor acreditado con la liquidación vigente.

Si el pago no se acredita en la fecha prevista, ANSES recomendó comunicarse con la línea gratuita 130 o solicitar un turno en la UDAI (Unidad de Atención Integral) más cercana para formalizar el reclamo. La verificación del calendario y del importe asignado queda así sujeta a la consulta individual de cada beneficiario, mientras el organismo mantiene vigente el esquema de pagos escalonado durante todo noviembre.