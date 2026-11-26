El principal índice porteño avanzó en una rueda con feriado en Estados Unidos. También mejoraron los bonos soberanos y bajó el riesgo país.

Las acciones locales extendieron este jueves su rebote y el MSCI Merval sumó su tercera suba consecutiva en la semana. El principal índice de la Bolsa porteña avanzó 3,3% en pesos hasta los 84.357,490 puntos y quedó encaminado a cerrar su primera semana positiva en más de un mes.

En paralelo, el riesgo país medido por J.P. Morgan retrocedió 2,6% y se ubicó el miércoles en 1.067 puntos básicos. Ese indicador sintetiza la sobretasa que pagan los bonos soberanos de un país respecto de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, por lo que su baja suele leerse como una mejora relativa en la percepción de riesgo financiero.

Menor referencia externa A nivel internacional, los mercados operaron con menor referencia por el feriado en Estados Unidos debido al Día de Acción de Gracias. Sin la plaza norteamericana como guía, el movimiento local mostró mayoría de alzas en el Panel General, con los papeles energéticos entre los más favorecidos.

Entre las subas destacadas se ubicaron YPF con 5,7%, Transener con 5,5%, Edenor con 5% y Transportadora de Gas del Sur con 4,6%. La mejora de esos activos acompañó el mejor tono de la rueda y reforzó el rebote observado en las últimas jornadas, aunque el comportamiento sigue atado a la evolución del contexto financiero local y externo.

Bonos y dólar Los bonos soberanos también cerraron con mejoras: en el segmento de Globales hubo avances de hasta 3% y los Bonares igualmente registraron subas. En cuanto al tipo de cambio, el segmento mayorista operó con liquidación local por el feriado estadounidense, mientras que los contratos de futuros de noviembre negociaron con tasa negativa de 0,1% a pocos días del cierre del mes.

La evolución de los precios de bonos, acciones y dólar quedará condicionada en las próximas ruedas por la reanudación plena de la actividad en Estados Unidos y por el cierre mensual de los contratos de futuros. En ese marco, el dato a seguir será si el índice porteño consolida la primera semana positiva en más de un mes o si el rebote pierde impulso.