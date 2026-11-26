El último Informe de Proveedores No Financieros de Crédito del Banco Central (BCRA), publicado este jueves, registró que la irregularidad de la cartera de ese segmento alcanzó el 30% en julio, con un aumento de 5,3 puntos porcentuales respecto de enero. El universo relevado incluye fintech, billeteras virtuales que otorgan préstamos, emisoras no bancarias de tarjetas de crédito, cooperativas, mutuales y empresas comerciales que financian compras. La suba de la mora refleja las dificultades de los hogares para sostener el pago de deudas fuera del sistema bancario tradicional.

Más deudores, menos margen

El informe precisó que el saldo medio por asistencia en situación irregular se mantuvo en torno de los 834.000 pesos en julio. Esa cifra permite dimensionar el tamaño de los compromisos en atraso, aunque no equivale a la deuda promedio de todos los clientes ni al ingreso disponible de los hogares. En paralelo, el saldo total de los PNFC (Proveedores No Financieros de Crédito) llegó a 15,8 billones de pesos y permaneció estable en términos reales durante los seis meses previos. La cantidad de personas con financiamiento en ese segmento ascendió a 12,8 millones, un incremento de 6% frente a enero.

Composición del crédito

Según el BCRA, el saldo medio de deuda de las personas humanas cayó 6% en términos reales entre enero y julio, hasta ubicarse en 1,1 millones de pesos. La dinámica muestra que el sistema incorporó nuevos usuarios, pero sin una expansión equivalente del monto disponible por persona. En el mismo período, los préstamos personales aumentaron 2% en términos reales, mientras que los saldos vinculados con tarjetas de crédito bajaron 3%. A la vez, el saldo medio por asistencia se redujo en ambas modalidades: 5% en préstamos personales y 10% en tarjetas.

Segmentos con mayor deterioro

Dentro de los proveedores no financieros, las fintech concentraron el mayor dinamismo en cantidad de clientes y saldo de cartera. Ese grupo llegó a 7,9 millones de deudores en julio, casi 900.000 más que en enero, con un crecimiento de 12%. También registró una expansión real de 11% en sus saldos de financiamiento. La irregularidad de las fintech se ubicó en 29,6%, con un alza de 3,7 puntos porcentuales en seis meses. Entre las otras emisoras de tarjetas de crédito, la mora llegó a 24,9%, tras subir 5,5 puntos en el mismo lapso.

Costos financieros y consumo

El BCRA informó que la tasa nominal anual promedio ponderada de los OPNFC se ubicó en 139% en julio, mientras que la financiación de saldos de tarjetas de crédito de las emisoras no bancarias alcanzó 85%. Aunque ambas tasas bajaron cinco puntos porcentuales respecto de enero, siguieron muy por encima de las del sistema financiero tradicional. La autoridad monetaria, conducida por Santiago Bausili, señaló que la diferencia podría asociarse al costo de fondeo, el riesgo de incumplimiento y los montos de los créditos. En julio, la tasa promedio de los préstamos personales del sistema financiero fue de 65%, es decir, 73 puntos porcentuales por debajo de la correspondiente a los OPNFC.

Contexto económico

El mismo informe indicó que durante el primer semestre de 2026 el Producto Interno Bruto creció 2,2% interanual, pero los indicadores de consumo mostraron retrocesos. Las ventas en supermercados cayeron 2,7% en los primeros siete meses respecto del mismo período de 2025 y las de centros de compras disminuyeron 2%. Además, el índice de salarios reales del empleo registrado retrocedió 1,5% entre enero y julio. En ese marco, el crédito fuera de los bancos siguió ampliando el acceso al financiamiento, pero con una capacidad de pago cada vez más ajustada en los hogares.