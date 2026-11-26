Un relevamiento sobre el mercado argentino de telefonía móvil ubicó ocho modelos de Samsung, Motorola y TCL entre las alternativas más accesibles de 2026. Los valores informados van desde aproximadamente $180.000 hasta más de $1.000.000, según el modelo, la capacidad de almacenamiento, el comercio y las opciones de financiación. La comparación resulta útil para dimensionar el piso de precios en un segmento donde el costo final depende tanto de las prestaciones como de la forma de pago. El listado incluye equipos orientados a uso básico, autonomía, pantalla, fotografía y lectura.

Modelos de entrada El Motorola Moto E15 aparece como una de las opciones más económicas del informe, con pantalla de 6,5 pulgadas, tasa de refresco de 90 Hz y procesador MediaTek Helio G81 Extreme. Tiene 2 GB de memoria RAM física y 64 GB de almacenamiento, por lo que está pensado para tareas cotidianas como WhatsApp, navegación web y redes sociales. En Argentina, su precio oficial es de $219.999, aunque puede encontrarse entre $179.999 y $284.989, según el comercio y la forma de pago. En el mismo rango de acceso, el relevamiento señaló que los valores iniciales del mercado se ubican por debajo de los $300.000.

Opciones con 5G Entre los equipos con conectividad de quinta generación, el Samsung Galaxy A17 5G se destaca por cámara principal con estabilización óptica de imagen y una política de actualizaciones de seis años desde su lanzamiento. La versión de 128 GB y 4 GB de RAM parte desde $392.700, mientras que la variante de 256 GB y 8 GB cuesta entre $679.999 y $899.999. En la misma línea, el Motorola Moto G85 5G ofrece pantalla pOLED de 6,67 pulgadas y 120 Hz, procesador Snapdragon 6s Gen 3 y batería de 5.000 mAh con carga rápida de 30 W. Su versión de 256 GB y 8 GB de RAM se ubica entre $629.999 y $769.999.

Pantalla y resistencia El Motorola Edge 60 Fusion fue incluido por su pantalla curva pOLED de 6,67 pulgadas y por las certificaciones IP68 e IP69, que indican protección frente al polvo y al agua. También incorpora cámara principal de 50 megapíxeles y frontal de 32 megapíxeles. Su precio comienza en $447.073 para la versión de 128 GB y 8 GB de RAM, y las variantes de 256 GB pueden llegar a $999.999. Por su parte, el Motorola Moto G37 apunta al consumo de series y películas, con pantalla de 6,67 pulgadas, 120 Hz, batería de 5.200 mAh, conector para auriculares y espacio para tarjetas microSD.

Autonomía y lectura El Motorola Moto G56 5G fue señalado como el modelo con mayor autonomía dentro del listado. Según el relevamiento, en pruebas de uso intensivo terminó varias jornadas con entre 40% y 50% de carga disponible, además de contar con protección IP69, conector para auriculares y ranura para microSD. Su precio oficial es de $649.999, aunque las diferentes configuraciones pueden encontrarse entre $407.620 y $849.999. En la franja superior, el TCL 50 Pro Nxtpaper se distingue por un modo de pantalla similar a la tinta electrónica, pensado para facilitar la lectura de documentos, libros o noticias, y por ofrecer 512 GB de almacenamiento, 8 GB de RAM física y otros 8 GB virtuales. En Argentina se consigue entre $413.000 y $599.999, mientras que el Samsung Galaxy A27 5G se ubica como una alternativa intermedia con procesador Snapdragon 6 Gen 3, pantalla de 120 Hz y seis años de actualizaciones de software y seguridad, con precios de $714.999 a $1.089.999 para su versión de 256 GB y 8 GB de RAM.