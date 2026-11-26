El evento comienza el viernes 27 de noviembre con foco en el comercio digital y las compras navideñas. El resultado servirá para medir si suma demanda o adelanta ventas de diciembre.

El viernes 27 de noviembre comenzará el Black Friday 2026, en un escenario marcado por la caída del consumo masivo y por la expectativa de las empresas de captar compras navideñas. La campaña llega después de un CyberMonday que, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), facturó $682.185 millones. El dato central que seguirá el mercado es si las ventas reflejan nuevos consumos o si adelantan operaciones de diciembre.

El contexto comercial no muestra una recuperación firme. Según NielsenIQ (NIQ), entre septiembre y octubre de 2026 las ventas en volumen retrocedieron 7,5% interanual, la mayor caída de los últimos doce meses relevados. En el bimestre anterior, entre agosto y septiembre, la baja había sido de 5,8%. En el acumulado del año, el consumo exhibió una disminución de 1,8% frente al mismo período de 2025.

Un mercado más selectivo

En ese marco, Facturante sostiene que el comercio electrónico argentino llega al Black Friday con una doble señal: las promociones siguen movilizando millones de operaciones, pero los consumidores comparan precios, financiación y costos de envío antes de comprar. La empresa plantea que el comportamiento de compra se volvió más selectivo y que las campañas deben disputar tanto volumen como margen. El antecedente inmediato es el CyberMonday del 2 al 4 de noviembre, que, según CACE, registró casi 6,5 millones de órdenes, más de 14,6 millones de productos vendidos y descuentos promedio del 32%.

De acuerdo con el balance de CACE, cerca de 800 empresas participaron y declararon haber vendido en tres días el equivalente a 15 jornadas habituales. El monto facturado creció cerca del 6,8% nominal respecto de 2025 y se vendieron alrededor de un 21% más de unidades, según la comparación interanual del cierre. Para esta edición, la incógnita es si el Black Friday sumará consumo adicional o si trasladará parte de la demanda que de otro modo se concretaría en diciembre.

Qué rubros concentran la demanda

Según Facturante, en el Black Friday 2025 indumentaria y calzado explicó el 17% de los comprobantes, frente al 14% del CyberMonday; software y telecomunicaciones, el 14,5% contra el 10,8%; y electrodomésticos, el 2,4% frente al 1,8%. En cambio, arte y entretenimiento mostró la relación inversa: 16,3% en Black Friday y 21,4% en CyberMonday. La misma fuente informó que los mayores crecimientos interanuales del Black Friday 2025 se registraron en farmacia, perfumería y belleza (60%); supermercados y almacenes (50%); electrodomésticos (39%); ferretería (30%); y hogar, muebles y jardín (24%).

La comparación con el comercio minorista tradicional también muestra la tensión del mercado. En octubre, CAME registró una baja real del 1,6% en ventas minoristas pyme, mientras las ventas online de comercios con local a la calle crecieron 17,7% interanual. Esa divergencia explica por qué las promociones digitales ganan peso en un escenario de consumo todavía débil. A la vez, Mariela Mociulsky, CEO y fundadora de Trendsity, advirtió antes del CyberMonday que las marcas deben transmitir “un mensaje honesto, coherente y respetuoso de sus intereses”.

Comprador comparador y logística

Mociulsky explicó que, con una inflación más moderada pero ingresos todavía exigidos, aparece una lógica de compra basada en esperar, comparar y buscar el mejor momento y el mejor canal. También señaló que una promoción pierde atractivo si el descuento se diluye entre gastos de envío, restricciones o cuotas poco claras. En esa línea, Facturante informó que en 2025 el ticket promedio del Black Friday fue de $80.442, aunque la mediana quedó en $32.300, lo que muestra que la mitad de los comprobantes se ubicó en ese valor o por debajo.

En medios de pago, la tarjeta de crédito intervino en el 19% de las operaciones del Black Friday 2025, frente al 16,7% del CyberMonday de ese año. Facturante registró además un crecimiento interanual del 92% en operaciones con crédito. Para Slimstock, el Black Friday ya no se limita a una jornada y se extendió a esquemas como Black Week y Black Month, en los que las compras por plataformas de pago online pueden multiplicarse por 2,8 frente a un día normal, según datos de Embat.

Riesgo de sobrestock

Arnau Peris, Country Manager de Slimstock Iberia, advirtió que “la gran pregunta no es solo cuánto vendemos en Black Friday, sino qué parte de esas ventas es realmente nueva y qué parte simplemente ha cambiado de fecha”. Agregó que confundir una concentración puntual con un crecimiento real de la demanda puede llevar a aprovisionarse por encima de las necesidades y transformar un récord de ventas en un problema de inventario. La firma llama a distinguir entre demanda incremental y demanda desplazada para evitar el llamado efecto látigo, es decir, la amplificación de una señal puntual a lo largo de la cadena de suministro.

En paralelo, Franco Tertzakian, CEO de shipnow, señaló que “la logística ya forma parte del producto que compra el consumidor”. Por su parte, Lorena Comino, CEO y cofundadora de Facturante, indicó que la facturación electrónica simplifica y automatiza un proceso complejo, y permite transmitir el comprobante digital en tiempo real. El resultado de la campaña dependerá de si las empresas logran sostener ventas, entregar a tiempo y preservar rentabilidad en un mes que funciona como termómetro del consumo y de la demanda digital.