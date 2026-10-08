El año electoral aplica para el actual momento

La inflación habría rebotado en septiembre y el mercado ya reacomoda carteras para cubrirse ante la tensión preelectoral. Las mediciones privadas ubican el IPC en torno del 2%, por encima del 1,7% de agosto, mientras espera el dato oficial del Indec para la próxima semana. En ese contexto, parte de la City se vuelca a instrumentos en pesos que ajustan por inflación o por tasa variable, y otro segmento se refugia en dólares o activos dolarizados.

Relevamientos privados Las consultoras C&T, EcoGo, Analytica y Orlando J. Ferreres coinciden en que el IPC de septiembre habría mostrado un repunte: 1,9%, 2%, 2% y 2,1%, respectivamente. A eso se suma el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido este martes por el BCRA, que marcó una mediana de 1,9% mensual. Según Claudio Caprarulo, director de Analytica, alimentos y bebidas habría acelerado a 2,9% mensual, en gran medida por subas estacionales de precios. Ese rubro es el de mayor incidencia social y termina empujando buena parte de la variación general del índice.

Bonos y tasa En la lectura de Gustavo Ber, el mercado podría mostrar mayor apetito por los bonos CER, que ajustan por inflación, y por los instrumentos Tamar, que siguen la tasa de interés de los plazos fijos mayoristas, es decir, depósitos superiores a $1.000 millones. También menciona a los bonos duales, que pagan el mejor resultado entre CER y Tamar. Entre las referencias que destaca figuran el TZXM7, que vence el 31 de marzo de 2027 y rinde alrededor de 3% más inflación, y el TXMJ8, con vencimiento el 30 de junio de 2028 y una renta en torno de 5% sobre el ajuste de inflación o tasa de interés.

Posicionamiento en pesos Para el asesor José Ignacio Bano, la mejor alternativa en pesos hoy son los instrumentos Tamar. Señaló que sus clientes también miran los Tamar puros y los duales, y sostuvo que en estos últimos los rendimientos pueden llegar a 40%, por encima de una inflación anual estimada en 33%. En sus palabras, “los Tamar superan a las Lecap por unos 10 puntos” y “por mes, están rindiendo entre 2,7% y 2,8%, muy por encima del IPC”. También advirtió que existe riesgo porque no están indexados a la inflación ni al dólar, aunque consideró que ofrecen margen suficiente para cubrirse en el actual escenario.

Dólares y riesgo electoral Gastón Lentini planteó que en los próximos meses podrían moderarse las compras de reservas del Banco Central y los ingresos de dólares al mercado de cambios por parte de exportadores, en paralelo con un rebote inflacionario. Por eso, recomendó cautela y ubicó como alternativa más segura la posición en dólares o activos dolarizados. Para perfiles conservadores sugirió Cedear relativamente estables, como PepsiCo y McDonald's; para perfiles moderados, bonos corporativos en dólares; y para perfiles arriesgados, bonos argentinos en dólares, que ya rinden dos dígitos. Además, indicó que quienes necesiten pesos para tesorerías empresarias pueden usar Fondos Comunes de Inversión que inviertan en letras para buscar una tasa fija que empate o supere la inflación mensual.

Escenario de corto plazo Martín Genero, de Clave Bursátil, afirmó que lo más probable es que la tasa fija supere a otros posicionamientos de corto plazo, como el dólar linked y el hard dólar. En ese marco, mencionó al Boncap T30A7, con vencimiento el 30 de abril de 2027, como un instrumento que combina rendimiento esperado y una ventana de menor tensión cambiaria por la estacionalidad del agro y la cercanía de la elección presidencial. La variable a seguir en las próximas semanas será el dato oficial del Indec, que permitirá confirmar si el rebote de septiembre se consolida o queda como una oscilación dentro de la tendencia bajista de fondo.