El dato de Cuyo igualó el promedio nacional. En el acumulado anual, la región quedó por debajo del país.

Los precios subieron 1,9% en San Juan durante septiembre, el mismo registro que el promedio nacional, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC, la medición oficial de la variación de precios) difundido por el Indec para la región de Cuyo, integrada por San Juan, Mendoza y San Luis.

El organismo no publica un IPC exclusivo para la provincia, por lo que la evolución local se sigue a través del indicador regional. Esa referencia es la que utilizan el Gobierno y los analistas para aproximar el comportamiento de los precios en el mercado sanjuanino y su impacto sobre el consumo y los costos de las familias y las empresas.

En el acumulado entre enero y septiembre, Cuyo registró una suba de 22,8%, por debajo del 23,6% nacional. En la comparación interanual, los precios de la región aumentaron 33% respecto de septiembre de 2025, frente al 33,4% del país.

Rubros con mayor incidencia

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue el rubro de mayor aumento en Cuyo, con 2,6%, aunque por debajo del 3,1% nacional. Le siguió Prendas de vestir y calzado, con 2,3%, por encima del 1,4% registrado a nivel país. Comunicación subió 2,4% en la región, Salud 2,2% y Transporte 2,1%, mientras que Educación avanzó 1%.

En los alimentos y bebidas no alcohólicas, que tienen un peso central en el gasto cotidiano, la variación fue de 1,7% en Cuyo, por debajo del 2% nacional. Aun así, ese rubro explicó 0,53 puntos de la inflación mensual regional. Detrás se ubicaron Vivienda, con 0,29 puntos de incidencia, y Transporte, con 0,28 puntos.

Composición de la canasta

Al discriminar entre bienes y servicios, los servicios volvieron a mostrar una suba mayor, con 2,4% frente al 1,6% de los bienes. Los productos de temporada aumentaron 3,5%, por encima del 2,9% nacional, mientras que el IPC núcleo —que excluye precios regulados y estacionales— avanzó 1,5% en Cuyo, contra 1,7% en el país.

Con este resultado, la región cerró los primeros nueve meses del año con una inflación acumulada inferior a la nacional, aunque septiembre marcó una aceleración frente a agosto, cuando el alza había sido de 1,7%. El próximo dato oficial permitirá verificar si esa variación respondió a factores estacionales o si se consolidó una nueva tendencia en el último trimestre.