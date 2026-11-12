El Índice de Precios al Consumidor se aceleró 0,3 puntos porcentuales en comparación con septiembre. El indicador sumó 33,1% en los últimos 12 meses. La división con mayor incremento durante el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.





El indicador sumó 33,1% en los últimos 12 meses. La división con mayor incremento durante el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Le siguió Recreación y cultura, que registró una variación de 3,3%.





En el otro extremo, Bebidas alcohólicas y tabaco tuvo el menor incremento del mes, con 0,8%, seguida por Educación, con 1,3 por ciento.





Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro de mayor incidencia en la inflación mensual en Cuyo, el Gran Buenos Aires, el Noreste, el Noroeste y la región Pampeana. Las subas en verduras, tubérculos, legumbres, pan y cereales explicaron buena parte de ese resultado.





En la Patagonia, en cambio, la mayor presión sobre el índice provino de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, a raíz de los aumentos en el gas y los alquileres.





La inflación de octubre fue de 2,2% y acumula 26,3% en lo que va del año, según informó este jueves elINDEC.