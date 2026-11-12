El Fondo Monetario Internacional (FMI) vinculó la suba del riesgo país argentino con una combinación de factores internacionales, regionales y domésticos, sin detallar cuáles fueron los elementos internos que incidieron en el deterioro financiero. En ese marco, el organismo recomendó al Gobierno sostener el rumbo económico y profundizar las políticas acordadas. La posición fue expuesta por Julie Kozack, vocera del Fondo, durante una conferencia de prensa en Washington.

Volatilidad financiera Kozack señaló que los movimientos recientes del mercado reflejan “una variedad de factores” y pidió no sobredimensionar las fluctuaciones de corto plazo. “Creemos que los movimientos recientes parecen reflejar una variedad de factores. Algunos son globales y afectan a las economías emergentes en general, otros son regionales y algunos son domésticos”, explicó. También atribuyó parte del comportamiento a “un cambio en el humor global de los inversores” frente al riesgo, un fenómeno que, según dijo, alcanzó a otros mercados emergentes.

Indicadores que observa el Fondo La vocera enumeró avances que el FMI reconoce en el programa económico del Gobierno de Javier Milei. Mencionó la desaceleración de la inflación, el paso del déficit al superávit fiscal y el fortalecimiento de la posición externa. “Vemos que la inflación continuó bajando. Se consiguieron logros importantes en materia de disciplina fiscal, con el paso del déficit al superávit. Y, de manera importante, la posición externa se fortaleció, dado que la acumulación de reservas superó las metas del programa”, señaló. También afirmó que el Gobierno logró mitigar riesgos de refinanciamiento al extender los vencimientos de la deuda en pesos.

Revisión pendiente Las declaraciones llegaron después del acuerdo técnico entre el equipo del organismo y las autoridades argentinas por la tercera revisión del programa. Ese entendimiento todavía requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo del Fondo, instancia que, según la vocera, podría tratar la revisión a principios de diciembre. Si obtiene ese aval, la Argentina accederá a un desembolso de USD 900 millones. Kozack dijo además que el equipo del FMI trabaja con el Gobierno para completar la documentación necesaria y elevar la revisión a la instancia de aprobación.

Agenda de reformas La funcionaria sostuvo que las autoridades argentinas asumieron el compromiso de preservar el ancla fiscal, fortalecer las reservas internacionales, perfeccionar el marco monetario y administrar sus necesidades de financiamiento. A la vez, destacó medidas orientadas a impulsar el crecimiento y extender los beneficios de la estabilización económica, entre ellas el desarrollo de los mercados de capitales y de crédito hipotecario, la flexibilización laboral, las concesiones de infraestructura y la ejecución de inversiones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Para el FMI, la continuidad de esas medidas es central para mejorar la resiliencia económica del país y sostener la desinflación, la posición externa y el empleo.

Respaldo de Estados Unidos En la misma conferencia, Kozack respondió consultas sobre el posible impacto de los cambios políticos en Estados Unidos en el respaldo financiero a la Argentina. Evitó especular sobre el resultado de las elecciones y sobre la futura relación entre el Gobierno de Donald Trump y el Congreso estadounidense, aunque destacó que el FMI mantiene una colaboración estrecha con el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal. “Valoramos mucho la continuidad de nuestra colaboración con ellos”, sostuvo. También recordó que Estados Unidos es el principal accionista del organismo y cumple un papel central en distintas decisiones, incluidos algunos programas de financiamiento.