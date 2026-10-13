El Indec informó que el IPC de septiembre subió 1,9% y sumó 23,6% en nueve meses. En Cuyo, la variación también fue de 1,9%.

La inflación en Argentina fue del 1,9% en septiembre, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con ese dato, el aumento acumulado de los precios entre enero y septiembre llegó al 23,6%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,4%.

El registro mensual implicó una aceleración de dos décimas frente a agosto, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había marcado un alza del 1,7%. El dato confirma la persistencia de incrementos mensuales por encima de un dígito anualizado, con impacto directo sobre salarios, contratos y presupuestos públicos y privados.

Rubros con mayor suba

Entre las divisiones con mayores aumentos se ubicó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 3,1%. En segundo lugar quedó Educación, que avanzó 3%. Los precios regulados subieron 2,3%, impulsados por ajustes en servicios y tarifas, mientras que los productos estacionales registraron un alza del 2,9%. La inflación núcleo, que excluye regulados y estacionales, fue del 1,7%.

En el extremo opuesto, Restaurantes y hoteles mostró el menor aumento entre las divisiones relevadas, con 1,1%, seguido por Prendas de vestir y calzado, que subió 1,4%. Según el informe oficial, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvieron un peso relevante en el resultado general del mes y fueron la división de mayor incidencia en la mayoría de las regiones del país.

Comportamiento regional

En la comparación territorial, Gran Buenos Aires y la región Pampeana registraron una inflación del 2%. Cuyo y el Noroeste se ubicaron en el 1,9%, en línea con el promedio nacional. El Noreste presentó una variación del 1,7%, mientras que la Patagonia tuvo el incremento más bajo, con 1,4%. En Gran Buenos Aires, el mayor impacto se observó en vivienda y servicios públicos, de acuerdo con el mismo relevamiento.

El dato queda como referencia para la actualización de precios regulados, negociaciones salariales y contratos indexados, en un contexto en el que el seguimiento de la inflación núcleo y de los rubros regulados resulta clave para proyectar la evolución de los próximos meses.