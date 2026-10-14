La inflación de septiembre se ubicó en 1,9% mensual, según el dato oficial, y volvió a mostrar presión sobre el gasto cotidiano de los hogares. El aumento estuvo impulsado por las verduras de estación, con el tomate redondo al frente, y por subas en tarifas y servicios regulados. El comportamiento del índice resulta relevante porque incide en alimentos, vivienda, educación y salud, rubros de consumo masivo.

Rubros por encima del promedio Cinco divisiones del índice quedaron por encima del nivel general del mes. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba de 3,1%, mientras que educación avanzó 3%, comunicación 2,5% y salud 2,4%. En este último caso, el informe señaló el impacto parcial de los aumentos en las prepagas, es decir, las empresas de medicina privada. Alimentos y bebidas no alcohólicas, el rubro de mayor peso en la canasta, subió 2%.

Alimentos con mayores alzas Dentro de los alimentos, el tomate redondo encabezó las subas con 34,1% respecto de agosto. Le siguieron la cebolla con 24,6%, la batata con 12,5% y el zapallo anco con 12,4%. También se destacaron el jamón cocido, con 5,5%; el limón, con 5,4%; el salame, con 4,9%; el salchichón, con 4,5%; la leche en polvo entera, con 4,2%; y la harina de trigo común 000, con 3,7%. Estos movimientos explican parte de la presión sobre el indicador general.

Bajas y alcance provincial El relevamiento oficial también registró un grupo de alimentos con bajas respecto de agosto, aunque no detalló cuáles ni en qué magnitud. El informe no incluyó un desglose específico para San Juan, por lo que el traslado de estos valores a los comercios de la provincia dependerá de la dinámica de las próximas semanas. La evolución de tarifas, educación y salud seguirá siendo una variable central para el cierre del año.