La industria manufacturera registró en agosto de 2026 un avance del 1,9% frente a julio, de acuerdo con el último informe del Índice de Producción Industrial Manufacturero difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato mensual mostró una mejora puntual, pero no alteró la tendencia general del sector. En la comparación interanual, la actividad cayó 3,2% respecto del mismo mes del año anterior.

El relevamiento oficial también indicó que, entre enero y agosto de 2026, la producción fabril acumuló una baja del 2,7% en relación con igual período de 2025. Ese comportamiento muestra que el repunte de un mes no alcanza todavía para revertir la contracción acumulada. Para la lectura económica, el dato es relevante porque permite distinguir entre una mejora coyuntural y un cambio de tendencia.

Sectores con mejor desempeño Entre las ramas con mejores resultados se ubicó la de refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico, que subió 3,6% en la medición mensual, 2,2% en la interanual y 4,0% en el acumulado. También avanzó el bloque de alimentos, bebidas y tabaco, con una mejora del 1,7% frente a julio y una variación acumulada de 0,0%, aunque con una baja interanual del 0,4%. En madera, papel, edición e impresión, la actividad retrocedió 1,5% en el mes, pero mostró subas del 2,3% interanual y del 4,1% en el acumulado.

Ramas más rezagadas En el otro extremo, la fabricación de otros equipos, aparatos e instrumentos tuvo el mayor rebote mensual, con una suba del 9,8% respecto de julio, aunque siguió con una caída interanual del 20,6% y un descenso del 19,3% en lo que va del año. También se mantuvo en terreno negativo la producción de productos de metal, maquinaria y equipo, con una baja mensual del 0,8%, una contracción interanual del 18,1% y una merma acumulada del 13,7%.

El rubro de textiles, prendas de vestir, cuero y calzado cayó 0,3% en la comparación mensual y acumula una pérdida del 16,3%. En automotores y otros equipos de transporte, la actividad creció 2,4% en el mes, pero mantuvo una baja interanual del 6,6%. Por último, muebles y otras industrias manufactureras subieron 4,3% frente a julio, aunque registraron una caída del 5,1% respecto de agosto de 2025.

El informe del INDEC deja como variable central el comportamiento de los próximos meses, ya que la recuperación mensual todavía convive con tasas negativas interanuales y acumuladas. Esa diferencia será clave para evaluar si la industria consolida una mejora o si persiste el retroceso observado en el balance de 2026.