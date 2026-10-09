Entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2026, el empleo industrial cayó en el conjunto de las provincias en 66.262 puestos, una baja de 5,2%, según un informe de la consultora Politikon Chaco. El relevamiento indica además que esa pérdida explicó casi la mitad, el 45%, de la merma total del empleo en el país. En ese marco, solo tres subjurisdicciones lograron crear puestos de trabajo nuevos en la industria manufacturera.

La mayor parte del empleo industrial argentino sigue concentrada en el Gran Buenos Aires, el resto de la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Esas seis jurisdicciones explicaban el 80,5% del empleo industrial total en 2024 y pasaron al 80,3% en el primer trimestre de 2026. El informe aclara que una mayor participación no implica necesariamente más puestos, sino un peso relativo mayor dentro de un sector que puede estar cayendo menos que en otras provincias.

Las únicas subas Las únicas provincias con variación positiva fueron Santa Cruz (+11,8%), Neuquén (+9,2%) y Río Negro (+7,8%). En términos absolutos, sumaron 420, 1.216 y 1.205 empleos, respectivamente, para un total de 2.841 nuevos puestos. El informe atribuye esos resultados, en el caso de Santa Cruz, casi por completo a la elaboración de alimentos; en Neuquén, a maquinaria y equipo y otros minerales no metálicos; y en Río Negro, a alimentos.

Las caídas más fuertes En el otro extremo, las bajas más leves se registraron en Formosa (-1,1%), San Juan (-1,2%) y Entre Ríos (-2,6%). También hubo siete subjurisdicciones con retrocesos superiores al promedio general: Santa Fe, Tucumán, el resto de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Mendoza y CABA. La mayor contracción fue la de La Rioja, con una baja de 15%, seguida por La Pampa (-12,8%), San Luis (-11,3%) y Misiones (-10,1%).

En términos absolutos, el área metropolitana de Buenos Aires aparece como la más afectada, con una pérdida de 25.623 empleos industriales. Luego se ubican la Ciudad de Buenos Aires (-8.617) y el resto de la provincia de Buenos Aires (-8.064). Politikon Chaco sostuvo que ese resultado es consistente con el peso que esas jurisdicciones tienen sobre el empleo industrial registrado nacional, por lo que una caída porcentual similar se traduce en una pérdida mayor de puestos en valores absolutos.

El informe agrega que Misiones presenta una dinámica particular: pese a ubicarse novena por cantidad de puestos industriales, registra la sexta mayor caída absoluta, con 2.289 empleos menos. El cuadro general deja como dato central que, entre 2024 y 2026, la industria manufacturera perdió empleo en casi todo el mapa provincial y que las únicas excepciones provinieron de jurisdicciones vinculadas al petróleo y a actividades asociadas.