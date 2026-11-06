Los comercios de San Juan cerraron el Cyber Monday con un saldo positivo, según el relevamiento de referentes del sector consultados por este diario. Las ventas crecieron a medida que avanzaron las jornadas y el ticket promedio rondó los $70.000. La indumentaria, los celulares y el calzado concentraron la mayor parte de la demanda. En paralelo, la financiación en cuotas sin interés fue la modalidad de pago más utilizada.

El evento de descuentos se desarrolló entre el lunes 2 y el miércoles 4 de noviembre y generó movimiento en distintos rubros del comercio local. De acuerdo con los comerciantes consultados, las consultas fueron más altas al comienzo y las operaciones concretadas aumentaron con el paso de los días. Ese comportamiento es relevante para el sector porque permite medir el efecto real de una campaña de ventas sobre el consumo presencial y digital.

Rubros más elegidos

La indumentaria encabezó las preferencias de los clientes, seguida por los celulares y el calzado. Esos tres rubros concentraron la mayor parte del interés durante las jornadas de promociones. El dato confirma la centralidad de bienes de consumo masivo y de reposición rápida dentro de una fecha comercial de alcance nacional.

Financiación y ticket promedio

El pago en tres y en doce cuotas sin interés con tarjeta de crédito estuvo entre las modalidades más elegidas por los vecinos. El ticket promedio informado por los comerciantes fue de $70.000, cifra que ayuda a dimensionar el nivel de gasto medio durante los tres días de ofertas. Para el comercio local, la disponibilidad de financiación sigue siendo un factor decisivo en la conversión de consultas en ventas.

Canal online y comportamiento regional

El movimiento en los sitios de venta online de la región de Cuyo también fue alto durante el inicio del evento. La cantidad de usuarios en las plataformas de San Juan, Mendoza y San Luis pasó de más de 24.000 a superar los 280.000 tras el comienzo del Cyber Monday, un incremento superior al 1.000%. En San Juan, el relevamiento registró 75.474 usuarios y 289.689 vistas en los sitios de venta online.

Productos más buscados

Entre los productos más buscados en las plataformas de Cuyo, las zapatillas ocuparon el primer lugar, con 1.747 consultas. Detrás se ubicaron las heladeras, con 1.664; los celulares, con 1.207; los lavarropas, con 1.013; y los aires acondicionados, con 949. Mendoza encabezó el movimiento regional con 222.332 usuarios y 906.240 vistas, mientras que San Luis sumó 47.765 usuarios y 208.882 vistas. El cierre del evento dejó como variable a seguir la evolución de esas compras en cuotas y su impacto sobre el consumo de fin de año.