La economía argentina entró en recesión técnica durante el tercer trimestre de 2026, pese a que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en septiembre una suba de 1,1% respecto de agosto. El dato difundido por el Indec mostró que el repunte mensual no alcanzó para compensar los retrocesos previos y que la tendencia de fondo siguió sin mejoras. En la medición interanual, la actividad cayó 1,2% en septiembre.

Los números oficiales marcaron, además, la tercera baja interanual consecutiva: en julio la actividad retrocedió 1,5% y en agosto 1,6%. Pese a esa secuencia, en los primeros nueve meses del año el nivel de actividad acumuló una expansión de 1% frente al mismo período de 2025. La lectura trimestral, sin embargo, es la que define el ingreso en recesión técnica, porque compara los promedios de cada período y no solo un mes aislado.

Cómo se llega al dato trimestral La comparación entre trimestres resulta central para interpretar el cuadro. El Producto Bruto Interno (PBI) cayó 0,6% en el segundo trimestre frente al primero, y luego la serie desestacionalizada del EMAE mostró una contracción de 2,8% en julio y una mejora de apenas 0,1% en agosto, antes del avance de septiembre. Con esos registros, el tercer trimestre cerró por debajo del anterior. Para evitar esa caída, septiembre habría necesitado un crecimiento mensual cercano al 8,5%, muy por encima del observado.

La confirmación oficial llegará el 16 de diciembre, cuando el Indec publique el dato del PBI correspondiente al tercer trimestre. Hasta entonces, la evaluación queda apoyada en la evolución del EMAE y en la relación entre los distintos períodos, que es la referencia usada para medir si una economía entra o sale de recesión técnica. La tendencia-ciclo del indicador, que busca mostrar la evolución subyacente al suavizar movimientos estacionales e irregulares, no registró avances en septiembre y permaneció estancada.

Diez sectores en baja La evolución sectorial fue dispar y dejó más actividades en retroceso que en crecimiento. En septiembre, diez sectores cayeron frente al mismo mes de 2025, mientras cinco mostraron subas. La mayor incidencia negativa correspondió a la intermediación financiera, que retrocedió 11,5% interanual y restó 0,53 puntos porcentuales al indicador. También pesaron la industria manufacturera, con una baja del 1,8% y una incidencia negativa de 0,28 puntos; el comercio, que cayó 2,2% y restó otros 0,27 puntos; y la pesca, que se desplomó 48,6% y aportó una incidencia negativa de 0,27 puntos.

El retroceso también alcanzó a la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con una caída del 2%; la administración pública y defensa, con una baja del 1,7%; y el transporte y las comunicaciones, que retrocedieron 0,7%. Enseñanza, actividades inmobiliarias y otros servicios comunitarios también cerraron en terreno negativo. En sentido contrario, la explotación de minas y canteras encabezó las subas, con un avance interanual del 11,1% y la mayor contribución positiva al EMAE: 0,46 puntos porcentuales. La construcción creció 3,5%, electricidad, gas y agua avanzó 4% y hoteles y restaurantes aumentó 3,4%.

Expectativas y próximos datos El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció días atrás que las proyecciones oficiales sobre los “mejores 18 meses” de la economía no se cumplieron. Atribuyó ese desvío a la guerra en Oriente Medio y a la incertidumbre política vinculada con un posible regreso del kirchnerismo. De todos modos, sostuvo que desde agosto observa señales de recuperación y proyectó que esa tendencia continuará hasta diciembre. “Esperamos ahora un fin de año con una continuidad con la tendencia que estamos viendo ahora”, afirmó.

Las previsiones privadas también ajustaron expectativas. A comienzos de 2026, los participantes del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectaban un crecimiento anual del 3,5%. En la encuesta difundida a comienzos de noviembre, esa estimación bajó al 0,7%. Para el cuarto trimestre, los consultados anticiparon un crecimiento del 2% en la medición desestacionalizada. Si ese escenario se cumple, podría revertirse la contracción trimestral, aunque no alteraría el diagnóstico sobre el desempeño del tercer trimestre.