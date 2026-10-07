La construcción avanzó 0,4% en agosto respecto de julio, pero cayó 4,4% en la comparación interanual, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato se conoció después de la baja mensual de 4,4% registrada en julio y confirma que la actividad sigue sin recuperar dinamismo. En el acumulado de los primeros ocho meses de 2026, el sector todavía muestra una suba de 0,8% frente al mismo período de 2025.

La serie tendencia-ciclo, que busca mostrar la evolución de fondo de la actividad al quitar movimientos estacionales e irregulares, volvió a caer en agosto con una baja mensual de 1,1%. Ese comportamiento indica que el rebote del mes no alcanzó para revertir la debilidad que arrastra el sector. El propio informe del INDEC muestra que la mejora mensual fue marginal frente al retroceso previo.

Insumos con comportamiento dispar

El consumo aparente de insumos para la construcción mostró una dinámica mayormente negativa en la comparación interanual con agosto de 2025. Las únicas subas se verificaron en “resto de insumos”, categoría que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción, con un avance de 19,4%, y en placas de yeso, con una mejora de 1,2%. En sentido contrario, las bajas más pronunciadas se observaron en asfalto (-18,4%), yeso (-17%), cales (-13%), pisos y revestimientos cerámicos (-11,9%) y artículos sanitarios de cerámica (-11,4%).

También retrocedieron ladrillos huecos (-9,7%), hierro redondo y aceros para la construcción (-8,1%), cemento pórtland (-8,1%), hormigón elaborado (-3%), mosaicos graníticos y calcáreos (-2,3%) y pinturas para construcción (-0,8%). En el acumulado del año, el panorama fue más heterogéneo: subieron resto de insumos (23,2%), pinturas para construcción (8,6%), artículos sanitarios de cerámica (4,5%), hierro redondo y aceros (2,8%), placas de yeso (0,9%) y hormigón elaborado (0,8%).

Empleo y permisos

El informe también registró señales de debilidad en el empleo formal del sector. En julio, último dato disponible, los puestos de trabajo registrados en la construcción cayeron 0,3% interanual y llegaron a 375.158. En el acumulado de enero a julio, el indicador apenas avanzó 0,1% respecto del mismo período de 2025, lo que refleja un virtual estancamiento del empleo privado formal vinculado a la actividad.

Otro dato relevado por el organismo fue la superficie autorizada por permisos de edificación. En julio, la superficie a construir autorizada en 246 municipios cayó 0,3% interanual y se ubicó en 1.382.971 metros cuadrados. No obstante, en el acumulado de los primeros siete meses del año todavía mostró una suba de 7,5%. Ese indicador funciona como una señal anticipada de la obra futura y, por eso, suele seguirse como referencia del nivel de actividad por venir.

Expectativas empresarias

Las expectativas relevadas por el INDEC para el período septiembre-noviembre tampoco muestran una mejora extendida. Entre las empresas dedicadas principalmente a obras privadas, el 76,2% espera que la actividad no cambie, el 13,3% prevé una baja y el 10,5% anticipa una mejora. En el segmento vinculado a la obra pública, el 53,3% proyecta estabilidad, el 23,9% espera una caída y el 22,8% estima una suba.

Entre los factores que podrían explicar una baja, el informe menciona la caída de la actividad económica, los atrasos en la cadena de pagos y los altos costos de la construcción. Con ese marco, el dato de agosto aparece como un alivio parcial después de julio, pero sin señales de una recuperación consolidada en el corto plazo. El próximo dato a seguir será la evolución de la actividad y del empleo en los meses siguientes, junto con la respuesta de la obra privada y pública.