El INDEC informó una mejora mensual de la actividad, aunque el nivel sigue por debajo del de agosto de 2025. El acumulado de 2026 mantiene una variación positiva de 0,8%.

El incremento de costos es el grave problema que atraviesan

La construcción avanzó 0,4% mensual en agosto, pero registró una contracción de 4,4% frente a igual mes de 2025, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En el acumulado de 2026, la actividad se mantiene en terreno positivo con una suba de 0,8%. El dato confirma una mejora marginal en el mes, aunque todavía con niveles interanuales negativos.

Insumos con variaciones dispares Los datos del consumo aparente de insumos para la construcción muestran que, en la comparación interanual de agosto, crecieron 19,4% el resto de los insumos, categoría que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción, y 1,2% las placas de yeso. En el mismo período se observaron bajas de 18,4% en asfalto, 17,0% en yeso y 13,0% en cales. También cayeron 11,9% los pisos y revestimientos cerámicos, 11,4% los artículos sanitarios de cerámica, 9,7% los ladrillos huecos y 8,1% el hierro redondo y los aceros para la construcción.

El informe del INDEC también registró una baja de 8,1% en cemento pórtland, 3,0% en hormigón elaborado, 2,3% en mosaicos graníticos y calcáreos y 0,8% en pinturas para construcción. La dispersión de resultados muestra que la recuperación mensual no alcanzó a revertir la debilidad de varios rubros vinculados a obra pública y construcción privada. En términos sectoriales, el comportamiento de los insumos sigue siendo un indicador clave para medir la continuidad de proyectos y la demanda de materiales.

Acumulado del año En los meses transcurridos de 2026, respecto de igual período del año anterior, el consumo aparente de insumos subió 23,2% en el resto de los insumos, 8,6% en pinturas para construcción, 4,5% en artículos sanitarios de cerámica, 2,8% en hierro redondo y aceros para la construcción, 0,9% en placas de yeso y 0,8% en hormigón elaborado. En sentido contrario, bajaron 12,2% el yeso, 10,4% el asfalto, 9,5% los pisos y revestimientos cerámicos, 6,4% los mosaicos graníticos y calcáreos, 5,9% los ladrillos huecos, 5,8% las cales y 3,9% el cemento pórtland. Esa combinación deja un panorama heterogéneo para la actividad, con algunos insumos en recuperación y otros aún por debajo de los niveles del año previo.

Empleo en julio El mismo relevamiento del INDEC informó que en julio el indicador de puestos de trabajo en la construcción bajó 0,3% respecto del mismo mes de 2025. En el acumulado enero-julio de 2026, ese indicador muestra una variación positiva de 0,1% frente al mismo período del año anterior. El dato es relevante porque el empleo suele reaccionar con rezago frente a los cambios en la actividad y en la disponibilidad de obras. La evolución de los próximos meses permitirá evaluar si la mejora mensual de agosto logra sostenerse o si la caída interanual continúa marcando el ritmo del sector.