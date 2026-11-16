Jubilados y pensionados cobrarán en diciembre el haber mensual, el aguinaldo y el aumento por movilidad. El cronograma se ordena por monto y terminación de DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de diciembre de 2026 para jubilados y pensionados. Ese mes se acreditará, junto al haber mensual, la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.

El organismo previsional indicó que el aguinaldo se depositará en un solo pago, junto con el haber habitual, sin necesidad de trámite por parte de los titulares. Según el esquema informado, el cálculo se realiza de manera automática sobre la base del mejor haber cobrado en el segundo semestre y con la aplicación del aumento por movilidad vigente.

El orden de cobro dependerá del monto del haber y de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. Quienes perciben la mínima tendrán acreditaciones entre el 9 y el 16 de diciembre, mientras que el resto cobrará entre el 17 y el 23 de diciembre.

Calendario para haberes mínimos: los DNI terminados en 0 cobrarán el miércoles 9; en 1, el jueves 10; en 2, el viernes 11; en 3, el lunes 14; en 4, 5 y 6, el martes 15; y en 7, 8 y 9, el miércoles 16 de diciembre. En el caso de las Pensión No Contributiva (PNC), los pagos se harán entre el 9 y el 11 de diciembre, también según la terminación del DNI.

Los jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima cobrarán entre el jueves 17 y el miércoles 23 de diciembre. Con ese esquema, ANSES prevé que todos los beneficiarios tengan el dinero acreditado antes de Navidad.