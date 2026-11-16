La Asociación Bancaria informó una nueva actualización salarial y fijó el bono del Día del Bancario en $2.325.227,20. El aumento eleva a 26,3% la mejora acumulada entre enero y octubre de 2026.

La Asociación Bancaria, el gremio que conduce Sergio Palazzo, informó este lunes un aumento salarial del 2,2% correspondiente a octubre, que lleva el sueldo inicial del sector, con participación en ganancias incluida, a $2.683.718,55. El dato fue comunicado por la organización sindical tras un acuerdo con las cámaras empresariales bancarias y se inscribe en la negociación paritaria del sector. La actualización impacta sobre las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas.

Según el comunicado oficial, el nuevo salario básico inicial será de $2.608.320,16, al que se sumarán $75.398,39 en concepto de Participación en Ganancias (ROE, sigla de reparto de utilidades). Con esa recomposición, los salarios bancarios acumulan un incremento del 26,3% entre enero y octubre de 2026, tomando como base las remuneraciones de diciembre de 2025. El gremio indicó que el ajuste alcanza también a los adicionales convencionales y no convencionales.

Alcance del acuerdo

La entidad sindical precisó que el incremento se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales comprendidas en el convenio y que el mecanismo de actualización seguirá vigente durante noviembre y diciembre, de acuerdo con las condiciones fijadas en la negociación paritaria. Ese esquema mantiene abierta la revisión de los haberes en función de los términos acordados con las cámaras del sector. En ese marco, el comunicado no detalló cambios adicionales fuera de la pauta salarial informada.

Bono del Día del Bancario

Además, la organización estableció el monto inicial del bono por el Día del Bancario en $2.325.227,20, con actualización mensual hasta el momento de su cobro. Según lo informado, el pago está previsto para noviembre de 2027. La suma se incorpora como referencia para una percepción futura y queda sujeta a la misma lógica de actualización que el resto de las remuneraciones del sector.

Declaración sindical

En el comunicado difundido por su Secretariado General Nacional, encabezado por Palazzo, la Asociación Bancaria sostuvo: “Desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores y trabajadoras bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”. La afirmación forma parte de la posición institucional del gremio frente a la negociación con las entidades empresarias. El próximo hito del esquema informado será la aplicación de la pauta durante noviembre y diciembre de 2026.