La Fundación Pro Tejer atribuyó al sector 14 meses de caída interanual y una utilización de capacidad instalada de 44,6% en agosto. También señaló un aumento de importaciones de indumentaria y una retracción de la inversión.

La cadena de valor textil e indumentaria acumuló 14 meses consecutivos de caída interanual en la producción y perdió 28.818 puestos de trabajo registrados y 1.090 empresas entre diciembre de 2023 y julio de 2026, según un informe de la Fundación Pro Tejer. El estudio ubicó al sector entre las ramas con mayor contracción dentro de la industria fabril y lo inscribió en la gestión de Javier Milei. La magnitud del retroceso adquiere relevancia porque combina menor actividad, cierre de firmas y caída del empleo formal.

El reporte indicó que la actividad textil suma registros negativos desde julio de 2025 y que se ubicó por debajo de los niveles de 2023 en 31 de los últimos 32 meses evaluados. En agosto, la producción textil cayó 9,4% interanual y acumuló un retroceso de 33,8% frente a igual mes de 2023. En el rubro de prendas de vestir, cuero y calzado, la contracción interanual fue de 14,7%, con una baja de 30,8% en calzado.

Capacidad ociosa

La parálisis productiva se reflejó en la utilización de la capacidad instalada, que bajó a 44,6% en agosto, de acuerdo con el trabajo de Pro Tejer. En el acumulado de los primeros ocho meses del año, el promedio fue de 40,6%, el nivel más bajo de toda la serie histórica salvo el período de la pandemia en 2020. En términos operativos, eso implica que 6 de cada 10 máquinas textiles permanecen paradas en los establecimientos productivos.

El informe atribuyó la recesión a la pérdida de capacidad de compra de los hogares y al encarecimiento relativo de los servicios esenciales. En agosto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil cayó 12% interanual y 44% respecto de 2023; el salario registrado privado retrocedió 2% interanual y el público también bajó 2%, con una merma de 25% frente a 2023. Esa reducción del ingreso disponible se trasladó a las ventas: entre enero y agosto de 2026, las ventas reales en centros comerciales bajaron 11,1% interanual y las de supermercados cayeron 7,0%.

Importaciones y maquinaria

A la menor demanda local se sumó un cambio en la estructura del abastecimiento. Según el informe, el mercado interno pasó de una distribución histórica de 50% de producción nacional y 50% de importados a una participación cercana al 70% para los productos extranjeros. En los primeros nueve meses de 2026, las importaciones de indumentaria crecieron 46% en toneladas y 25% en dólares, mientras que las confecciones para el hogar subieron 12% en toneladas. Al mismo tiempo, la importación de maquinaria sectorial descendió a US$45 millones entre enero y septiembre de 2026, tras haber superado los US$782 millones en inversiones productivas entre 2021 y 2024.

El impacto estructural también se expresó en el empleo y en la cantidad de empresas. La cadena textil, de indumentaria y calzado perdió 28.818 puestos de trabajo registrados, una baja de 23,9%, lo que equivalió al 32% de todos los empleos industriales eliminados en la economía argentina en ese período. En paralelo, el sector cerró 1.090 empresas, una contracción de 17,7%, y concentró casi 1 de cada 4 cierres de fábricas del país, según el mismo relevamiento. El dato a seguir es la evolución de la demanda interna y de las importaciones, dos variables que el propio informe señaló como determinantes para la actividad del sector.