El director ejecutivo de CESCO sostuvo que el abastecimiento desde Chile debería discutirse en el acuerdo con la Argentina. También estimó inversiones por más de US$ 130.000 millones en cobre.

El director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO) de Chile, Jorge Cantallopts, planteó que el abastecimiento de agua desalada desde la costa chilena para proyectos mineros ubicados en la cordillera argentina debería incorporarse al tratado minero entre Argentina y Chile. La definición fue difundida por Econojournal en una entrevista realizada durante el encuentro internacional sobre Transiciones Verdes organizado por Fundar y la CEPAL. El planteo se da en un momento en que ambos gobiernos reactivaron conversaciones para poner en marcha el mecanismo de integración minera.

El Tratado de Integración y Complementación Minero, firmado en 1997, volvió a cobrar relevancia ante el avance de proyectos cordilleranos que necesitan operar a ambos lados de la frontera. Según lo expuesto por Cantallopts, el instrumento fue clave para la exploración de yacimientos cercanos al límite internacional y ahora debería generar condiciones para la etapa de desarrollo y operación. Entre los casos mencionados por el especialista aparecen Vicuña, desarrollado por Lundin Mining y BHP, además de Los Azules y El Pachón.

Agua y operación

Cantallopts sostuvo que, en Chile, el abastecimiento de agua para proyectos mineros de gran escala ya se resuelve con desalinización, agua de mar directa y, en algunos casos puntuales, reutilización de aguas grises urbanas. Afirmó que hoy no resulta viable pensar un proyecto de entre US$ 500 millones y US$ 1.000 millones o más sin ese esquema de provisión hídrica. En ese marco, consideró que la desalinización desde Chile para abastecer emprendimientos mineros en Argentina es una alternativa factible y que debería debatirse de manera explícita en el tratado. También señaló que la tecnología y la experiencia ya existen en el mercado chileno.

El especialista remarcó que el acuerdo binacional fue diseñado originalmente para facilitar la exploración y el desarrollo de proyectos ubicados en la frontera, con procedimientos simplificados para el movimiento de trabajadores, maquinaria, insumos y servicios. Sin embargo, advirtió que todavía falta resolver su funcionamiento en la etapa de operación. En su visión, el desafío actual es que el tratado no sólo permita identificar proyectos, sino también sostenerlos durante décadas. Mencionó además que Pascua Lama no logró operar, como antecedente de las limitaciones que aún persisten.

Inversión y cadena de valor

Sobre el nivel de inversión esperable en la región, Cantallopts afirmó que sólo en cobre hay identificados proyectos por más de US$ 130.000 millones en Chile, Argentina y Perú para los próximos 20 o 30 años. Según explicó, esa cifra no implica desembolsos inmediatos, sino un horizonte de maduración de largo plazo, porque las capacidades de ingeniería, equipamiento e infraestructura no permiten ejecutar carteras gigantes en plazos breves. Dijo además que Chile se encuentra en un nivel de inversión de alrededor de US$ 10.000 millones al año y que su capacidad máxima podría ubicarse entre US$ 12.000 millones y US$ 15.000 millones anuales. A su criterio, superar ese umbral en la región sería difícil por restricciones técnicas y logísticas.

En relación con las oportunidades para empresas locales, Cantallopts distinguió entre servicios de ingeniería, logística, reparación, aseo y alimentación, que consideró más aptos para capturar valor en el territorio, y el suministro de equipos pesados, que en su mayoría es importado. Mencionó que Argentina, por su base industrial y metalmecánica, tiene posibilidades en rubros como correas transportadoras y ciertos equipos metalmecánicos. También advirtió que una exigencia inmediata de alto contenido local podría demorar el inicio de los proyectos, y sostuvo que las provincias deberían planificar una transición gradual con metas de mediano plazo. Como referencia, señaló que en Chile la producción de cobre pasó de un millón a cinco millones de toneladas en 15 años cuando se facilitaron las condiciones para la expansión minera.