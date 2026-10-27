Los bonos soberanos en dólares subieron hasta 1,4%, pero el Merval cayó 2,4% y Wall Street operó con bajas en papeles argentinos.

Los bonos soberanos argentinos en dólares operaron en alza este martes 27 de octubre, con subas de hasta 1,4%, mientras el riesgo país cedió a 753 puntos básicos. El indicador que elabora JP Morgan bajó 1,6% respecto de la jornada previa, aunque se mantuvo por encima de los 750 puntos.

Entre los títulos que más avanzaron se ubicaron el Global 2041, el Global 2046 y el Global 2035, con mejoras de 1,4%, 1,2% y 1,2%, respectivamente. La evolución de esos activos sigue siendo un termómetro de la percepción de riesgo sobre la deuda argentina y de las condiciones de financiamiento externo.

Acciones y mercados externos

En la Bolsa local, el MSCI Merval cayó 2,4% y cerró en 96.831 puntos; medido en dólares, retrocedió 1,8% hasta 58 unidades. Dentro del panel líder, las bajas más marcadas fueron las de Edenor (-4,3%), Transportadora de Gas del Norte (-4,3%) y Transportadora de Gas del Sur (-3,7%).

En Wall Street, las acciones argentinas también mostraron mayoría de caídas, con bajas de hasta 4,7% encabezadas por Globant, seguida por Telecom (-3,1%) y Edenor (-2,9%). La rueda se dio en una jornada dispar para los principales índices estadounidenses: el Dow Jones retrocedió 0,1%, el S&P 500 avanzó 0,3% y el Nasdaq ganó 0,7%.

Reserva Federal y petróleo

Los inversores siguieron atentos a la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que comenzó este martes. La decisión sobre las tasas de interés se conocerá el miércoles por la tarde y puede incidir sobre el comportamiento de los activos financieros internacionales.

En el mercado de materias primas, el petróleo recortó 1,3% y cotizó en torno a los u$s109 por barril. Ese movimiento también forma parte del seguimiento que hacen los operadores sobre el impacto global de la política monetaria estadounidense y de la evolución de la actividad.

Tipo de cambio y Brasil

En el mercado cambiario argentino, el dólar oficial se mantuvo en $1.560 para la venta en las pantallas del Banco Nación, nivel que el texto original identifica como el máximo nominal histórico alcanzado por primera vez el lunes. En paralelo, los dólares financieros operaron a la baja: el MEP cedió 0,9% hasta $1.560,73 y el contado con liquidación (CCL) bajó 1,5% hasta $1.657,82.

La evolución del real brasileño siguió en el centro de la atención por su impacto sobre la competitividad de las empresas argentinas y el comercio bilateral. El texto original señala que la depreciación de la moneda brasileña reabrió el debate sobre la estrategia cambiaria del Gobierno, en un contexto en el que Brasil es el principal destino de las exportaciones argentinas.

En ese marco, la Bolsa de São Paulo buscaba recuperarse tras la caída registrada el lunes luego de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales. El Ibovespa mostraba una baja de 0,3%, mientras que el real se apreciaba 1,3% frente al dólar, después de la fuerte depreciación previa. La variable a seguir en las próximas horas será la decisión de la Reserva Federal y su posible efecto sobre los activos emergentes.