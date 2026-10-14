La inflación de Estados Unidos reforzó la cautela en los mercados y presionó sobre acciones, bonos y tasas. El Merval retrocedió y los soberanos en dólares bajaron 0,3% en promedio.

La operatoria financiera de este miércoles cerró con bajas en Buenos Aires y en los mercados internacionales, luego de que un dato de inflación de Estados Unidos reforzara la cautela entre los inversores. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,2% y terminó en 2.835.843 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares retrocedieron 0,3% en promedio. En ese contexto, el riesgo país elaborado por JP Morgan subió 12 unidades y quedó en 611 puntos básicos.

Señal externa

En Wall Street, el Nasdaq cedió 1,9% y el Dow Jones de Industriales bajó 0,1%, en una rueda marcada por la reacción al índice de precios estadounidense. Según el material de mercado, la inflación de septiembre en Estados Unidos se ubicó en 0,6% mensual y 3,7% interanual, con una aceleración del componente energía a 5,2% mensual desde 2,1% previo. Dentro de ese rubro, el fuel oil subió 15,3% mensual, desde 10,1% anterior. Ese dato alimentó la expectativa de tasas más altas y afectó a los activos de mayor riesgo.

Impacto en acciones y bonos

Entre los ADR y acciones argentinas negociados en dólares en el exterior predominó el rojo, con bajas encabezadas por Satellogic (-9,3%), Bioceres (-7,7%) y Cresud (-4,4%). Hubo excepciones puntuales: Vista Energy subió 1,4% y YPF avanzó 0,9%, hasta USD 52,25, acompañada por la mejora del precio del crudo. Los futuros del Brent subieron 0,3% a USD 106 el barril para diciembre, mientras que el WTI avanzó 1% a USD 95,10 para noviembre, en un máximo de dos semanas. En el mercado de deuda, los Bonares y Globales perdieron en promedio 0,3%.

Lectura del mercado

Marcos Montero, Sales Trader en Balanz, atribuyó la jornada a “una rueda de aversión al riesgo, tanto en lo local como en el mercado internacional”. Sostuvo que el dato de inflación estadounidense, con un componente núcleo mayor al esperado, llevó la tasa del bono a 10 años de 5,18% a 5,32%, aunque luego volvió a niveles previos. También señaló que los bonos soberanos argentinos en dólares cerraron con bajas de entre 40 y 50 centavos. Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, agregó que Wall Street cerró en rojo por el impacto sobre las tecnológicas y por la reactivación de apuestas de una nueva suba de tasas de la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos.

Mercado cambiario y deuda

En el frente local, el dólar mayorista operó con un monto de USD 580,4 millones y cerró con una suba marginal de 50 centavos, a $1.513. En octubre acumula una baja de seis pesos, equivalente a 0,4%. Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, explicó que la oferta sostuvo la cotización y que buena parte de las operaciones se concentró en torno de $1.514. Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio, afirmó que en los dos primeros días de la semana el tipo de cambio mayorista acumula una baja de 4 pesos, lejos de la estabilidad registrada en el mismo lapso de la semana anterior.

Finanzas públicas y reservas

La Secretaría de Finanzas informó que adjudicó $6,61 billones en la licitación de deuda, sobre ofertas por $9,49 billones, y precisó que el resultado implicó un rollover de 136,14% sobre los vencimientos del día. Además, el BCRA comunicó que la banda superior de su esquema cambiario se ubicó en $1.934,07, por lo que el dólar mayorista quedó a $421,07 o 27,8% de ese límite de flotación. La autoridad monetaria también informó compras por USD 101 millones en el mercado, mientras que las reservas internacionales brutas bajaron USD 117 millones y cerraron en USD 49.722 millones. El dólar al público se mantuvo en $1.535 para la venta en el Banco Nación y el blue quedó sin cambios en $1.550.