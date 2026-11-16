La conducción de la Asociación Bancaria informó una actualización salarial para noviembre luego de conocerse la inflación de octubre, que fue del 2,2%. Según detalló el gremio, la mejora alcanza a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluidas las adicionales convencionales y no convencionales. Con este ajuste, la recomposición acumulada en lo que va de 2024 llega al 25,8% sobre los haberes de diciembre pasado.

Ingreso inicial

Con la nueva escala, el salario inicial del personal bancario quedó compuesto por un sueldo básico de $2.608.320,16 y una suma por participación en las ganancias, identificada como ROE (retorno sobre el patrimonio), de $75.398,39. De esa manera, el ingreso total inicial quedó en $2.683.718,55. La cifra corresponde a la primera categoría de la actividad, es decir, a un trabajador que recién ingresa al sector, y luego puede incrementarse por adicionales como arqueo de caja, antigüedad y títulos de estudio, entre otros conceptos.

Día del Bancario

El sindicato también informó una actualización del monto vinculado al Día del Bancario, que se celebró el 6 de noviembre. Ese valor pasó de $2.275.519,25 a $2.325.227,20, y la organización gremial indicó que debe abonarse la diferencia correspondiente. A partir de ahora, ese importe se actualizará según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), hasta el próximo pago en 2027. Como en el caso del salario, se trata del monto inicial de la categoría y luego se eleva de acuerdo con el escalafón.

Acuerdo sectorial

La Bancaria señaló que el entendimiento con los representantes de las cámaras privadas y públicas, ABAPPRA, ADEBA y ABA, más el Banco Central, no depende de la homologación de la Secretaría de Trabajo y del Ministerio de Capital Humano. Según el esquema que describió el sindicato, los incrementos se aplican en tiempo y forma por acuerdo entre las partes, con una mecánica de actualización automática cuando se conoce el índice oficial de inflación. Ese criterio viene sosteniéndose en las negociaciones salariales de los últimos años.

Próxima revisión

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, sostuvo que el gremio garantiza que los trabajadores y trabajadoras bancarias continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios. También afirmó que, en el marco de una reforma laboral que afecta derechos de los trabajadores y trabajadoras, la organización seguirá defendiendo los puestos de trabajo y los ingresos. Según lo comunicado por el sindicato, en diciembre se aplicará la misma modalidad de subas automáticas y está prevista una reunión para mediados de enero con representantes de la banca pública y privada para analizar la marcha de la economía y evaluar la continuidad del esquema.