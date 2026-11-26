La campaña de exploración que Challenger Gold desarrolla en el proyecto de oro Hualilán, en San Juan, incorporó nuevos datos sobre la continuidad de la mineralización en distintos sectores del yacimiento. La empresa informó los ensayos de los primeros diez pozos de un programa de 35.000 metros, con intercepciones de oro, plata y zinc. Los resultados se suman al trabajo técnico que la compañía utiliza para afinar el diseño de la futura explotación.

Base técnica del proyecto

Según la compañía, los resultados respaldan el modelo geológico usado para elaborar el Estudio de Prefactibilidad, presentado en mayo de 2026, y aportan información para la planificación de la primera etapa de explotación, que contempla un sistema de lixiviación en pilas. Challenger Gold señaló además que identificó mineralización por encima de la ley de corte en sectores que hoy figuran como material estéril dentro del diseño del rajo. Si esa información se confirma en etapas posteriores de evaluación, esos sectores podrían incorporarse al inventario de mineral y modificar el plan de explotación.

Al 20 de noviembre de 2026, la empresa había completado 28 pozos, con aproximadamente 12.900 metros perforados. Los resultados difundidos corresponden al primer grupo de muestras analizadas, mientras que el resto continúa en laboratorio. La firma anticipó que publicará nuevos datos a medida que avance el procesamiento de las muestras.

El director ejecutivo interino y director de operaciones de la compañía, Yohann Bouchard, sostuvo que los datos forman parte del proceso de reducción de riesgos técnicos de Hualilán y permitirán continuar con la optimización e ingeniería. La planificación de Challenger Gold apunta a conseguir el financiamiento necesario para iniciar la construcción y alcanzar la primera producción de oro a comienzos de 2029.

Resultados en Cerro Norte y Cerro Sur

En Cerro Norte, los nuevos ensayos identificaron intervalos de mineralización que coinciden con las geometrías previstas en el modelo geológico. Uno de los resultados más relevantes correspondió al pozo GNDD-873, que interceptó 57,7 metros con 1,31 gramos de oro equivalente por tonelada (g/t AuEq) desde los 83,8 metros de profundidad. Dentro de ese intervalo se registraron tramos de mayor ley: 25,1 metros con 2,03 g/t AuEq y, dentro de ese último tramo, 7,1 metros con 5,22 g/t AuEq.

Otro resultado destacado fue el del pozo GNDD-874, con 54,5 metros a 0,43 g/t AuEq desde los 66 metros de profundidad. Ese intervalo incluyó un tramo de 2,7 metros con 3,62 g/t AuEq. Las perforaciones GNDD-871 y GNDD-872 apuntaron a aumentar la densidad de información en sectores relevantes para la planificación minera. En el segundo de ellos se identificó una intercepción de 2,4 metros con 7,03 g/t AuEq, con valores de 6,37 g/t de oro, 22,15 g/t de plata y 3,88% de zinc.

En Cerro Sur, los trabajos detectaron estructuras mineralizadas que no estaban contempladas en el modelo de recursos original. El pozo GNDD-870 interceptó 32,3 metros con 0,94 g/t AuEq a partir de los 58,7 metros de profundidad. El tramo incluyó 6,5 metros con 3,63 g/t AuEq. La compañía indicó que estos resultados podrían aportar información para evaluar posibles extensiones de la mineralización y revisar la distribución del material que podría incorporarse al futuro plan minero.

Recursos, reservas y financiamiento

Hualilán cuenta actualmente con un Recurso Mineral a cielo abierto de 132,1 millones de toneladas, con un contenido estimado de 2,74 millones de onzas de oro equivalente. A su vez, la estimación de Reservas Minerales alcanza las 62,9 millones de toneladas, con 1,51 millones de onzas de oro. El depósito corresponde a un sistema de tipo skarn distal, con mineralización de zinc, plomo, cobre y plata, sobreimpresa por vetas y diseminaciones de oro y plata en rocas calizas y unidades geológicas subyacentes.

La empresa trabaja sobre dos objetivos técnicos para 2027. El primero es publicar un informe técnico bajo la normativa internacional NI 43-101 durante el primer trimestre, sobre la base de las reservas minerales actuales. El segundo consiste en integrar los resultados de la campaña de 35.000 metros para presentar una actualización de Recursos y Reservas Minerales a mediados de ese año. Para calcular las leyes de oro equivalente informadas en los ensayos, Challenger Gold tomó como referencia precios de US$3.500 por onza de oro, US$58,33 por onza de plata y US$1,35 por libra de zinc, junto con recuperaciones metalúrgicas promedio de 84,8% para el oro, 59,1% para la plata y 33,7% para el zinc, según las pruebas realizadas por la empresa.

En paralelo, Hualilán incorporó un quinto equipo de perforación para acelerar el ritmo de trabajo. También están previstas campañas de perforación geotécnica para evaluar la estabilidad y los ángulos de los taludes del rajo final. Esa información será utilizada en el diseño de instalaciones centrales, entre ellas la planta de chancado, la pila de lixiviación y los depósitos de estéril. Además, Challenger Gold convocó a una Asamblea General para el 7 de diciembre de 2026, en la que buscará la aprobación del segundo tramo de un financiamiento mediante debentures convertibles por US$30,3 millones. Los fondos están destinados a sostener las actividades y los hitos técnicos previstos para los próximos dos años.