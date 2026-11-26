El dólar oficial bajó $5 este jueves 26 de noviembre y se vendió a $1625 en el Banco Nación. La variación interrumpió una racha de siete subas consecutivas en una jornada sin actividad en Wall Street.

En paralelo, el dólar blue se vendió a $1700. Según el promedio difundido por el Banco Central (BCRA), la cotización minorista oficial cerró en $1632,65 para la venta, dato que sirve como referencia para el mercado de consumo y para la formación de precios en operaciones vinculadas al tipo de cambio.

Tarjeta y recargo vigente

El dólar tarjeta, usado para pagos con tarjeta en el exterior y para pasajes y paquetes turísticos, se mantuvo en $2119. Ese valor surge de aplicar un recargo del 30% sobre el dólar oficial en concepto de adelanto del Impuesto a las Ganancias, mecanismo que sigue vigente aun después del levantamiento del cepo cambiario, es decir, de las restricciones para comprar divisas.

Otras cotizaciones también mostraron diferencias entre mercados. El dólar MEP se ubicó en $1660,70, el dólar CCL en $1766,29 y el dólar cripto en $1755,63. Estas referencias reflejan distintos mecanismos de acceso a divisas y operaciones financieras o digitales, con precios que suelen moverse de manera autónoma respecto del mercado oficial.

Brecha entre bancos

En el sistema bancario, el valor del dólar minorista varió según la entidad. Banco Nación, Galicia y Ciudad lo vendieron a $1630, mientras que ICBC, Patagonia y Santander lo ofrecieron a $1635. BBVA cotizó a $1649, Supervielle, Macro y Piano a $1640, Brubank a $1635 y Credicoop a $1630.

El dólar tarjeta también presentó diferencias entre entidades: en Banco Nación, Galicia y Ciudad se fijó en $2119, igual que en Credicoop y Banco Provincia. En ICBC, Patagonia y Santander llegó a $2125,50, en BBVA a $2143,70 y en Supervielle, Macro y Piano a $2132. La evolución de estas cotizaciones sigue siendo un dato central para importaciones, turismo y cobertura financiera, en un contexto en el que el recargo del 30% continúa aplicándose salvo que el pago se realice con dólares propios.