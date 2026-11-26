Luis "Toto" Caputo anunció que el Gobierno pidió a China usar un tramo del swap por USD 5.000 millones para afrontar vencimientos de deuda en 2027. La definición busca reducir la desconfianza del mercado sobre la capacidad de pago oficial, en un contexto de suba del riesgo país.

El ministro de Economía formuló el anuncio en Neura y sostuvo: "Ya le pedimos a China USD 5.000 millones del swap que ya están disponibles. Los 5 mil que ya están aprobados, le estamos pidiendo fondeémoslo para dar la mayor certidumbre". También admitió que "el mercado piensa que por ahí no" hay refinanciamiento, y agregó que la tarea oficial es "darle certidumbre".

Antecedentes del acuerdo El tramo activado del swap es una herencia de Sergio Massa, que lo habilitó a principios de 2023 en plena crisis cambiaria. Según el texto original, fue renovado el mes pasado por Santiago Bausili. La reactivación de ese instrumento vuelve a mostrar la dependencia del programa económico de mecanismos extraordinarios de liquidez para sostener el frente externo.

Condiciones de Beijing Fuentes que conocen las negociaciones dijeron a LPO que China suele exigir reuniones presenciales con las máximas autoridades de Economía o del Banco Central para destrabar este tipo de operaciones. Como antecedente, cuando Massa logró la activación del tramo tuvo que viajar a China con todo su gabinete y con el entonces presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Bausili viajó a China en junio, pero el oficialismo no concretó las otras instancias que había prometido al inicio de la gestión de Javier Milei.

Las mismas fuentes calcularon que la activación del tramo no sería inmediata y que, aun con un trámite acelerado, podría demandar alrededor de tres semanas de negociaciones. Además, dirigentes peronistas consultados por LPO señalaron que Beijing también pediría gestos políticos y plantearon que "tienen que ir a Beijing a besar las manos adecuadas"; el ex funcionario citado aclaró que la parte del cuerpo a besar "puede ser otra".

Reclamos y próximos pasos Entre las exigencias concretas atribuidas a China figuran la reactivación de las represas en Santa Cruz, la ejecución del contrato con la empresa CRRC para la compra de trenes y la aprobación de cinco proyectos RIGI con participación de compañías chinas. El artículo original añade que el Gobierno viene excluyendo sistemáticamente a China de las grandes licitaciones. La movida de Caputo también deja expuesto que el acuerdo por USD 20.000 millones anunciado el año pasado con Estados Unidos ya no corre en los términos que se habían difundido.

En paralelo, el texto sostiene que la derrota republicana en las elecciones de medio término dejó a Donald Trump y a Scott Bessent sin margen para actuar como prestamistas de Milei, por la amenaza de los demócratas de revisar el entendimiento en el Congreso. Con ese cuadro, el Gobierno vuelve a depender de una negociación con China para cubrir un faltante de dólares que estudios privados estiman en USD 23.000 millones para 2027, en el escenario más optimista citado por el original.