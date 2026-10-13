La actualización surge de la inflación de septiembre informada por el Indec. El bono de $70.000 sigue sin confirmación oficial.

Los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales cobrarán en noviembre de 2026 un aumento del 1,9%, en línea con la inflación de septiembre difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La suba responde al esquema de movilidad mensual fijado por el Decreto 274/2024, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En este caso, la variación de septiembre determina el ajuste que se incorporará a los haberes de noviembre, lo que mantiene atada la actualización previsional a la evolución de precios.

Con ese incremento, la jubilación mínima pasará a $444.084,22. Si se mantuviera el bono extraordinario de $70.000 que se viene pagando, el ingreso total ascendería a $515.437,32. Sin embargo, el Gobierno nacional todavía no confirmó la continuidad de ese refuerzo para noviembre, por lo que los montos que lo incluyen siguen sujetos a esa definición.

Prestaciones alcanzadas De acuerdo con las estimaciones elaboradas a partir del ajuste del 1,9%, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $355.267,37 y en $428.126,02 con bono. Las pensiones no contributivas se ubicarán en $310.860,60 y en $383.719,25 con refuerzo. La pensión para madres de siete hijos será de $444.084,22, o de $516.942,87 si se adiciona el bono.

En el caso de las asignaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubicará en $159.578,45 y la AUH por discapacidad alcanzará $519.601,71. El alcance de la actualización incluye, por lo tanto, tanto prestaciones previsionales como transferencias familiares, con impacto directo en los ingresos de los hogares que dependen de esos haberes.

Inflación de septiembre El Indec informó que el IPC aumentó 1,9% en septiembre, con una inflación acumulada de 23,6% en los primeros nueve meses de 2026 y una variación interanual de 33,4%. El dato implicó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales frente a agosto, cuando el índice había sido del 1,7%. Entre los rubros de mayor suba figuraron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,1%, y Educación, con 3%.

Los precios regulados avanzaron 2,3% y los estacionales, 2,9%, según la misma medición oficial. Para los próximos meses, las jubilaciones y prestaciones seguirán ajustándose por la inflación mensual, mientras que el monto final que perciban los beneficiarios dependerá también de la definición del Gobierno sobre eventuales refuerzos extraordinarios. En ese punto, la continuidad o no del bono de $70.000 sigue siendo la variable pendiente para noviembre.