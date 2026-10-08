El Parque Solar San Juan Sur eleva a 24 la cantidad de desarrollos fotovoltaicos activos en la provincia. Participaron el gobernador Marcelo Orrego y el presidente de Genneia, Jorge Brito.

El parque solar Retamito un ejemplo de generación en Sarmiento

El gobernador Marcelo Orrego participó de la inauguración oficial del Parque Solar San Juan Sur, en Sarmiento, el desarrollo fotovoltaico de mayor potencia actualmente operativo en la provincia, que incorpora 129 MW de energía renovable a la matriz energética. El acto contó con la participación del presidente de la empresa Genneia, Jorge Brito; el CEO de la compañía, Bernardo Andrews; el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro; autoridades nacionales y provinciales y referentes del sector energético.

El nuevo parque solar

El predio ocupa 500 hectáreas, donde fueron instalados 250.000 paneles bifaciales de alta eficiencia, según informó la empresa. La energía generada será comercializada a grandes usuarios industriales a través del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER). Con este desarrollo, San Juan alcanza los 24 parques solares activos, lo que fortalece una matriz energética con creciente participación de fuentes renovables y acompaña las necesidades de sectores productivos estratégicos.

Durante el acto, Orrego destacó el valor de la inversión privada y el trabajo articulado con el Estado para impulsar proyectos de gran escala en la provincia. “La inauguración de este nuevo parque es el resultado de una visión compartida entre el sector público y privado para impulsar el crecimiento de nuestra provincia. Que una empresa líder como Genneia continúe invirtiendo y ampliando su presencia en San Juan es una clara señal de confianza en nuestro potencial productivo y en las condiciones que ofrecemos para el desarrollo de proyectos de gran escala”, sostuvo el gobernador.

Según informó la empresa, el Parque Solar San Juan Sur permitirá generar energía limpia equivalente al consumo de aproximadamente 90.000 hogares y evitará la emisión de cerca de 160.000 toneladas de dióxido de carbono por año. Durante su etapa de construcción, además, alcanzó un pico de alrededor de 300 puestos de trabajo, de acuerdo con los datos difundidos por Genneia.

Genneia amplía su presencia

El nuevo parque constituye el cuarto desarrollo fotovoltaico de Genneia en suelo sanjuanino, que se suma a Ullum I, II y III, Sierras de Ullum y Tocota III. Con esta incorporación, la empresa eleva a 350 MW su potencia operativa en la provincia, consolidando su presencia en la región de Cuyo y su rol como proveedor estratégico para la industria y la minería, según indicó la compañía.

Durante la inauguración, Brito señaló que la puesta en marcha del parque reafirma el compromiso de la compañía con el crecimiento del sector energético argentino y destacó que Genneia alcanza los 350 MW en San Juan, acompañando el desarrollo de la minería y de otros sectores productivos con generación eólica y solar.

Con la inauguración del Parque Solar San Juan Sur, Genneia alcanza además 800 MW de capacidad solar total en la región de Cuyo y consolida su presencia en la generación fotovoltaica a nivel nacional. La compañía cuenta actualmente con siete parques solares en operación y una capacidad total de energía renovable superior a 1.785 MW, de acuerdo con los datos aportados por la firma.