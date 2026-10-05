La situación recrudeció luego de casi 60 días sin volar

Flybondi se presentó en concurso preventivo de acreedores después de 57 días sin operar vuelos, en medio de deudas, embargos y reclamos de pasajeros, proveedores y extrabajadores. La compañía buscará reordenar sus obligaciones bajo control judicial para evitar la quiebra.

La presentación fue realizada el viernes y este lunes el Poder Judicial asignó el expediente al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 24, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi, con intervención de la Secretaría N° 47, encabezada por Santiago Medina. La medida abre un proceso de reestructuración en el que la empresa deberá exponer su situación patrimonial y financiera ante la Justicia.

Operación paralizada La llegada a los tribunales era esperada desde hacía semanas en el sector. COC Global, el grupo del empresario Leonardo Scatturice al que pertenece Flybondi, redujo la estructura de la compañía mientras la operación aérea se deterioraba hasta quedar interrumpida. La low cost lleva 57 días sin volar. Según Failbondi, una plataforma creada para registrar las cancelaciones de la empresa, durante 2026 suspendió alrededor de 2.400 vuelos y afectó a unos 383.000 pasajeros.

La misma fuente calcula que desde el 1° de julio operó apenas el 17,7% de los servicios programados. Miles de pasajeros continúan a la espera de respuestas por pedidos de reembolso, mientras la página web de Flybondi permanece fuera de servicio y ya no permite comprar pasajes. Durante parte del período en que la operación estuvo interrumpida, el sitio siguió ofreciendo vuelos, aunque las agencias habían dejado de venderlos.

Embargos y reclamos La crisis también alcanzó las rutas internacionales. Las autoridades brasileñas restringieron en julio la venta de nuevos pasajes de Flybondi después de la cantidad de cancelaciones en los servicios con ese país y luego ampliaron la medida sobre la ruta Buenos Aires-Río de Janeiro. En el frente financiero, ARCA y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) embargaron cuentas de la empresa entre agosto y septiembre por montos superiores a $1.500 millones en cada caso, por lo que esos dos reclamos superan en conjunto los $3.000 millones.

A esas obligaciones se suman deudas con proveedores y prestadores. Entre ellas figura un reclamo del Hotel Presidente por unos $660 millones, además de atrasos vinculados con los contratos de leasing de aeronaves. Los pasivos totales de la compañía rondarían los USD 120 millones. La reducción de la operación también alcanzó a la flota: Flybondi conserva actualmente tres aeronaves sin operar y avanzó en la devolución de otras diez a sus propietarios.

Reclamos laborales y alcance concursal Algunas de esas aeronaves todavía permanecen en el país y conservan matrícula argentina mientras completan el proceso de redelivery. También existen reclamos laborales. La semana pasada, extrabajadores se concentraron frente a la Secretaría de Trabajo para reclamar la intervención del organismo por indemnizaciones y retiros voluntarios pendientes. Según sus representantes, las dificultades alcanzan a unas 1.000 familias. Franco Vázquez, representante de trabajadores despedidos, afirmó: "La empresa está en falta en todo sentido: con los retiros voluntarios, con las indemnizaciones, y hasta con los trabajadores que siguen vinculados a la empresa, que tampoco están cobrando su sueldo".

La presentación en concurso preventivo no equivale a una declaración de quiebra. Se trata de un mecanismo judicial para empresas que atraviesan dificultades para cumplir regularmente con sus obligaciones y buscan alcanzar un acuerdo con sus acreedores. Si la Justicia dispone la apertura del concurso, los acreedores con créditos anteriores a la presentación deberán verificar sus acreencias dentro del proceso y se designará un síndico, encargado de intervenir en el expediente y analizar la información económica y financiera de la compañía.

La apertura también puede suspender, en los casos previstos por la legislación concursal, el trámite de determinados juicios patrimoniales originados antes de la presentación. Las deudas no desaparecen: quedan sometidas al procedimiento concursal y a una eventual negociación entre la empresa y sus acreedores. La presentación de FB Líneas Aéreas S.A. tramita, por ahora, separada del concurso de OCA, otra empresa perteneciente a COC Global, que está concursada desde junio de 2025 ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 22, Secretaría N° 23.