En el marco de la festividad provincial, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de la Producción organiza rondas de negocios supermercadistas por la mañana y una cumbre de e-commerce por la tarde para conectar a los emprendedores locales con Mercado Libre, CACE, Naldo y empresas emblemáticas sanjuaninas.

La Fiesta Nacional del Sol no solo representa la máxima expresión cultural y turística de San Juan, sino que se ha consolidado como un catalizador económico indispensable para el tejido productivo regional. En este marco, el Secretario de Industria y Comercio —repartición dependiente del Ministerio de la Producción de San Juan—, Ing. Alejandro Martín, detalló la intensa agenda de promoción y capacitación organizada desde la Secretaría, orientada a dotar a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) sanjuaninas de herramientas competitivas para insertarse con éxito en los mercados nacionales e internacionales.

El e-commerce como oportunidad estratégica: casi 1 de cada 4 ventas en Argentina ya es digital

Uno de los ejes centrales de la jornada de hoy es la Mesa de Comercio Electrónico, un espacio especialmente diseñado para que los emprendedores y pequeñas PyMEs de la provincia descubran cómo ingresar a un canal de ventas en expansión imparable. Según destacó el Ing. Alejandro Martín desde la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de la Producción, el contexto nacional muestra una transformación definitiva en las pautas de consumo, donde casi el 25% de la facturación comercial se concreta mediante canales digitales.

"El comercio electrónico ya representa casi 1 de cada 4 ventas a nivel nacional. El temor inicial que experimentan muchas PyMEs ante la digitalización debe convertirse en una visión de crecimiento dinámico. Contar con una vitrina virtual activa las 24 horas del día permite romper fronteras y escalar la facturación sin elevar desproporcionadamente las estructuras de costos" -Ing. Alejandro Martín, Secretario de Industria y Comercio del Ministerio de la Producción de San Juan

Cumbre de e-commerce: referentes nacionales y casos sanjuaninos de alto impacto

La Mesa de Comercio Electrónico se llevará a cabo en el turno tarde, entre las 14:00 y las 16:00, reuniendo a exponentes institucionales y empresariales de primer nivel nacional junto a casos de éxito surgidos en la provincia de San Juan:

· Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE): Representantes de la Delegación Regional Cuyo expondrán las métricas de penetración digital y las tendencias macroeconómicas del sector.

· Patricio Lombardi (Naldo): Tercera generación de la firma NDO, referente del desarrollo de la plataforma e-commerce de Naldo, galardonada en 2024 con el premio a la mejor empresa argentina de comercio electrónico.

· Mercado Libre: Conexión directa con la firma líder de Latinoamérica para presentar su plan estratégico en Argentina y detallar herramientas específicas diseñadas para vendedores sanjuaninos.

· Compre en San Juan: Presentación del emblemático caso local de plataforma integral que engloba tanto la oferta inmobiliaria (ventas y alquileres) como el mercado automotor (vehículos nuevos y usados).

· Empresas Líderes en Facturación Nacional e Internacional: Exposición de firmas referentes de San Juan como Ansilta y Grupo Lorenzo, ejemplos de empresas provinciales que comercializan masivamente hacia el resto del país y mercados externos.

Rondas de negocios supermercadistas: inserción directa en cadenas nacionales e internacionales

De forma complementaria, durante la mañana de la Fiesta Nacional del Sol se desarrollarán las Rondas de Negocios de Supermercados. Esta actividad impulsada por la Secretaría de Industria y Comercio conecta directamente a productores y emprendedores locales con los compradores clave del retail masivo:

· Cadenas nacionales de supermercados: Concurrencia confirmada de las principales cadenas del país con presencia y representación en la provincia de San Juan.

· Compradores e importadores especializados: Participación de compradores procedentes de distintas provincias de la Argentina e importadores internacionales interesados en la producción sanjuanina.

· Acceso a grandes góndolas: Mecanismo directo para que las pequeñas unidades productivas puedan colocar sus productos en redes de distribución regional, nacional y global.