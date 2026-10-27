Zapateros Unidos entregó producción propia en Plaza de Mayo para visibilizar baja en ventas y dificultades con importaciones. Anunciaron una conferencia de prensa y una posible movida nacional en noviembre.

La agrupación Zapateros Unidos, integrada por fabricantes de calzado, realizó este martes un “zapatazo” solidario en Plaza de Mayo para exponer la baja del consumo y los problemas vinculados con las importaciones. La acción consistió en la entrega de producción propia y se presentó como una medida de visibilización de la situación que atraviesa el sector.

Sin banderas partidarias. En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Lito Albano, dueño de la firma Luna Chiara, sostuvo que la iniciativa “no lleva banderas políticas” y que estuvo acompañada únicamente por la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA). La referencia busca marcar un reclamo sectorial en un contexto de caída de ventas y tensiones por el ingreso de mercadería importada.

Caída de ventas. “La situación cada vez está peor. Todos estamos en la misma situación de cero consumo, con el problema de las importaciones. No estamos vendiendo nada y, por eso, decidimos movilizarnos y llevar adelante este zapatazo solidario”, aseguró Albano. La declaración resume el diagnóstico de los fabricantes sobre el momento de la actividad, aunque no incluye en esta comunicación datos oficiales de producción, empleo o comercio exterior que permitan dimensionar el alcance del problema.

Próximos pasos. Según se informó, alrededor de las 17.30 habrá una conferencia de prensa en un bar de la calle Perú al 300, a pocas cuadras de la movilización. Allí estarán presentes fabricantes, el sindicato y la cámara del sector para informar una “movida nacional” que, de acuerdo con lo anticipado, podría realizarse el 17 o el 19 de noviembre. Esa definición quedará sujeta a la organización que surja de ese encuentro.