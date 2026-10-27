El indicador de la CAC mostró dos meses consecutivos de baja y se mantuvo estable frente a agosto. La entidad advirtió sobre el crédito y la inflación.

El consumo de los hogares en bienes y servicios finales registró en septiembre una caída del 0,8% en la comparación interanual y se mantuvo estable respecto de agosto, según el Indicador de Consumo (IC) elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

La serie desestacionalizada —es decir, depurada de variaciones estacionales— siguió oscilando sobre una media similar desde fines de 2024, con niveles todavía bajos en términos de la historia reciente. De acuerdo con la entidad, el registro de septiembre quedó 2% por debajo del máximo de comienzos de 2025, lo que confirma una recuperación incompleta del gasto de los hogares.

Inflación y poder de compra La CAC sostuvo que la continuidad de la baja de la inflación es una condición para recomponer los ingresos reales y, con eso, la capacidad de consumo. Sin embargo, el último dato informado fue de 1,9%, una aceleración que mantuvo la variación mensual en la órbita del 2%. En ese marco, la entidad presidida por Mario Grinman vinculó la evolución del consumo con el comportamiento del ingreso disponible de los hogares.

En los bienes de consumo masivo o FMCG, sigla en inglés de fast moving consumer goods, el indicador mostró una retracción interanual del 1,2% en septiembre. En la comparación mensual, el índice también retrocedió 1%, en línea con una dinámica oscilante que, según la CAC, viene mostrando una tendencia decreciente durante el año en curso.

Rubros con comportamientos dispares La entidad señaló que los distintos rubros exhibieron alzas y bajas. Indumentaria y calzado cayó 1,5% interanual y aportó -0,1 puntos porcentuales al índice general. Transporte y vehículos retrocedió 5,5% interanual, con un aporte de -0,8 puntos, debido al retroceso en el patentamiento de automóviles, que no fue compensado por el crecimiento de las motos. Recreación y cultura bajó 3,4% interanual y restó 0,2 puntos al indicador general.

En sentido contrario, Vivienda, alquileres y servicios públicos aumentó 5,2% interanual y aportó 0,9 puntos al índice, impulsado en buena medida por la mayor demanda eléctrica. El resto de los rubros registró una caída interanual de 1,1% y restó 0,6 puntos a la variación general, según el relevamiento difundido por la cámara empresaria.

Crédito y próximos meses La CAC mantuvo además su advertencia sobre el crédito a los hogares. Indicó que las tarjetas de crédito y los préstamos personales y prendarios entraron en un “leve pero constante retroceso” en 2026, después del estancamiento observado hacia fines del año anterior. En contraste, el crédito hipotecario siguió una trayectoria ascendente, aunque atenuada, con el impulso que busca darle el Gobierno mediante la utilización de fondos de la ANSES. La entidad planteó que una desaceleración adicional de la inflación y una recuperación más amplia del crédito serán variables decisivas para que el consumo general vuelva a crecer de manera sostenible.