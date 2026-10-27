El Gobierno de San Juan pondrá en marcha la construcción de 30 barrios con 2.240 viviendas y una inversión de 320.000 millones de pesos, según precisaron el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez, y el ministro de Infraestructura, Fernando Perea. La ejecución comenzará el próximo lunes, una vez firmados los contratos con las empresas constructoras, y se distribuirá en los 19 departamentos de la provincia. El plan forma parte del esquema de obra pública que la administración provincial financia con fondos internacionales obtenidos mediante colocación de bonos.

Financiamiento y alcance

Gutiérrez explicó que la operatoria se sostiene con “el financiamiento externo que obtuvo la provincia, a través de la colocación de bonos”. Añadió que el programa integra el plan de infraestructura delineado por el gobernador Marcelo Orrego antes de asumir y que ahora entra en etapa de ejecución. Según el ministro, la inversión no sólo apunta a ampliar la oferta habitacional, sino también a activar una cadena de trabajo vinculada con la construcción y los servicios asociados. En esa línea, sostuvo que el proyecto tendría un impacto económico directo en la provincia.

Empleo e impacto social

El funcionario estimó que la obra generará “más de 5.000 puestos de trabajo directo”, además de empleo indirecto. También señaló que la disponibilidad de nuevas viviendas podría tener efectos sobre el mercado de alquileres, en especial para quienes no accedan a una casa propia mediante sorteo. Gutiérrez planteó que, al aumentar la oferta habitacional, el impacto en los precios de alquiler “se atenúe lo más que se pueda”. A la vez, proyectó una mayor movilidad poblacional, con llegada de trabajadores de otras provincias y una demanda adicional sobre salud, seguridad, educación y vivienda.

Inicio de obras y adjudicación

Perea confirmó que el Gobierno ya firmó los contratos con las empresas y que las tareas empezarán el lunes. Indicó que la orden oficial es que todas las comunas tengan obras activas y detalló que cuatro barrios serán entregados a través de gremios, mientras que el resto quedará bajo la órbita del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda), con adjudicación por sorteo. El ministro aclaró que los sorteos se harán cuando cada barrio tenga entre 10% y 15% de avance, para que los postulantes no reciban sólo una promesa. El organismo provincial informará próximamente cómo inscribirse o actualizar la carpeta para participar.

Características de las viviendas

La mayor parte de las unidades tendrá el diseño habitual del IPV: dos dormitorios, baño, cocina, comedor y entre 65 y 70 metros cuadrados cubiertos. En Capital y Santa Lucía, en cambio, se construirá en altura el complejo Entre Cauces, ubicado detrás del colegio Don Bosco, con 200 departamentos y una primera etapa de 100 unidades. El esquema combina barrios tradicionales con desarrollos verticales en zonas urbanas de mayor densidad. El cronograma oficial fija el comienzo de las obras para la semana próxima, mientras el IPV deberá definir en los próximos días el mecanismo de inscripción y actualización de legajos.