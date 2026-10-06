A cuatro meses de la puesta en vigencia de la Ley de Modernización Laboral, el Instituto Argentina Grande (IAG) estimó que se perdieron 36.000 empleos formales y cerraron 6.905 empresas en Argentina.

El relevamiento, difundido como primera edición del Monitor de la Reforma Laboral, contrastó esos datos con el objetivo oficial de dinamizar la contratación registrada y promover la creación de empresas. Según el informe, la norma comenzó a regir en marzo de 2026 y sus resultados iniciales no acompañaron esas metas.

Deterioro acumulado

El estudio sostuvo además que el empleo privado formal encadena 13 meses de caída y que, desde el cambio de gestión en noviembre de 2023, la pérdida acumulada llega a 241.200 puestos. También indicó que la destrucción de empleo alcanzó a casi todas las actividades, incluidas ramas como minería, petróleo e intermediación financiera.

En ese punto, el informe coincidió con un reporte del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que advirtió por la falta de generación de empleo en los sectores que muestran crecimiento. La baja en la tasa de entrada de trabajadores al mercado formal, que tocó un piso de 1,6% sobre el total de ocupados, fue señalada como una de las causas de la reducción de la masa asalariada.

Informalidad y desocupación

El mismo monitor ubicó la desocupación en 7,9%, la subocupación en 11,5% y la informalidad laboral en 45% de los ocupados, el valor más alto de la serie histórica de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Además, afirmó que más de 6 millones de personas trabajan en la informalidad en el país y que, en el último año, ese segmento sumó 348.000 puestos, impulsados principalmente por el cuentapropismo.

Impacto empresario y salarial

En el plano empresarial, el IAG calificó el impacto como un récord y precisó que desde el inicio de la actual gestión cerraron 31.342 empresas en todo el país. Solo en el último mes relevado por el monitor, indicó, se perdieron 709 firmas. El recorte afectó con mayor intensidad a las pequeñas y medianas empresas: las firmas de 1 a 10 empleados registraron una baja de 6,8% y el 47% de los cierres correspondió a unidades productivas de hasta 100 trabajadores.

En materia de salarios, el informe señaló que el salario privado registrado acumuló una caída real de 3,7% respecto del promedio de enero-noviembre de 2023. El IAG agregó que la pérdida llega al 8% si se contempla el IPC actualizado no implementado por el Gobierno a principios de año, y sostuvo que el salario del sector público nacional cayó 37,8% en el mismo período.

Distribución sectorial y territorial

Por actividad, las mayores reducciones netas se concentraron en Comercio, con 8.758 empresas menos; Transporte y almacenamiento, con 6.915; e Industria, con 4.158. A nivel territorial, el cierre de establecimientos alcanzó a 23 de las 24 jurisdicciones del país, con mayor impacto en las provincias del Norte y de Cuyo, mientras que Neuquén fue la única excepción con un saldo positivo de 72 empresas. El informe también sostuvo que el aumento de los meses de prueba y el banco de horas no alcanzaron como incentivo para que el sector privado contrate bajo el nuevo esquema legal.