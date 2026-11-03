El SEC advirtió que algunas firmas pagan en cuotas y con atraso. La mora se vincula con plazos de cobro al Estado de 60 a 90 días.

Pasaron cuatro meses desde el pago del aguinaldo (Sueldo Anual Complementario) del primer semestre de 2026 y todavía hay trabajadores de San Juan que no cobraron el monto completo. Mirna Moral, secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), señaló que el problema se concentra en empresas de limpieza que prestan servicios para el Estado.

La dirigente explicó que se trata de una cantidad menor de firmas, pero que algunas mantienen deuda con sus empleados. En esos casos, el pago se realizó de manera parcial y en cuotas, por lo que los trabajadores recibieron solo una parte de lo que les correspondía. Moral resumió la situación con una frase concreta: "Son las menos, pero todavía quedan".

Plazos de cobro y atraso

Según detalló Moral, estas empresas suelen cobrarle al Estado con plazos de entre 60 y 90 días, lo que repercute en el pago de salarios y del aguinaldo. Por ese motivo, algunas firmas consideran que están al día aunque en los hechos arrastran varios meses de demora. La titular del SEC aclaró que, en la mayoría de los casos, el reclamo no responde a una falta total de pago, sino a cancelaciones incompletas.

Reclamo reiterado

El sindicato ya había advertido sobre este problema a fines de agosto, cuando también ubicó a las empresas de limpieza entre los sectores con mayores dificultades para pagar en término. En esa oportunidad, Moral mencionó además reclamos contra algunos supermercados, entre ellos firmas locales y un comercio de Media Agua. El antecedente muestra que el conflicto no es aislado y que sigue abierto para una parte de los trabajadores del sector.

La variable a seguir es si las empresas regularizan el saldo pendiente y si el esquema de cobro al Estado continúa trasladando atrasos a los salarios. Mientras tanto, el SEC mantiene el planteo sobre la diferencia entre estar al día en términos contables y haber cancelado efectivamente las obligaciones con el personal.