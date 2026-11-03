En septiembre de 2026, el salario pretendido promedio subió 1,02%, por debajo del IPC de 1,9% medido por el INDEC. Bumeran atribuyó la moderación a la búsqueda de estabilidad laboral.

En los primeros nueve meses de 2026, la aplicación de búsqueda de trabajo Bumeran registró que el sueldo requerido promedio aumentó menos que la inflación, en un contexto en el que los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo. Ese comportamiento también se reflejó en el tercer trimestre, cuando la pretensión salarial acumuló 2,19% frente a una inflación de 5,8%, según el relevamiento de Jobint.

La compañía explicó que la evolución de las expectativas salariales acompañó la presión que ejercen los precios sobre el mercado laboral. En un comunicado, Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar en Jobint, sostuvo: “Los indicadores del tercer trimestre reflejan un ajuste de la expectativas frente al contexto socioeconómico. Se observa que los talentos están moderando sus expectativas salariales para adaptarse a la nueva dinámica económica. Podemos interpretar que el foco de los postulantes no está en la carrera frente a los precios, sino en priorizar la estabilidad laboral dentro de un escenario en transformación”.

Septiembre y la brecha con la inflación En septiembre de 2026, el Bumeran Index registró un salario pretendido promedio de $1.967.875 en bruto, con una suba mensual de 1,02%. En el mismo mes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó una inflación de 1,9%, por encima del ajuste de las pretensiones salariales. A nivel interanual, el salario requerido promedio medido por la plataforma avanzó 9,41%, mientras que la inflación oficial fue de 33,40%.

Por nivel de seniority, los salarios requeridos promedio en septiembre fueron de $2.606.884 para jefe o supervisor, $2.016.028 para semi-senior y senior, y $1.473.762 para junior. Bumeran aclaró que en el segmento junior la pretensión subió 3,23%, por encima de la inflación, mientras que en el tramo semi-senior y senior aumentó 1,36%, por debajo del IPC. En cambio, en las posiciones de jefe y supervisor el sueldo pretendido cayó 2,43% respecto de agosto.

Los puestos más altos y más bajos Entre las vacantes con mayores pedidos salariales, Bumeran ubicó a Ingeniería Electromecánica en el segmento jefe/supervisor, con $4.937.500 por mes. En el nivel semi-senior y senior, los salarios más altos correspondieron a Exploración Minera y Petroquímica, con $3.825.000, mientras que en junior el mayor valor se observó en Ingeniería Metalúrgica, con $3.100.000 en bruto por mes.

En el otro extremo, los puestos con menor salario medio pretendido fueron Farmacia Hospitalaria, con $1.425.000; áreas técnicas de Salud, con $1.050.000; y Pasante o Trainee, con $850.000. La dispersión entre posiciones muestra que la moderación del salario pedido no se distribuye de manera uniforme y depende del tipo de tarea, la jerarquía y el sector de actividad.

Brecha de género y salarios formales Bumeran informó además que la brecha de salario requerido entre hombres y mujeres bajó a 6,17% en septiembre de 2026. Según el relevamiento, el salario medio requerido por los hombres fue de $2.001.287 en bruto por mes y el de las mujeres de $1.885.011 mensuales. La diferencia sigue siendo más alta en los puestos de mayor seniority: 3,47% en junior, 5,50% en semi-senior y senior, y 11,96% en jefaturas y supervisiones.

El cuadro general coincide con la pérdida de poder adquisitivo que atraviesan los salarios formales. C-P Consultora señaló que los indicadores salariales de agosto seguían 2% y 4,5% por debajo de los niveles de un año antes, y 2,5% y 6% detrás del inicio de 2025. En ese marco, Federico Pastrana, socio fundador de la consultora, afirmó que la recuperación del salario real es esporádica cuando se aplica una suma fija y que, si la inflación supera el 2% intermensual, los ingresos vuelven a quedar rezagados. El próximo dato a seguir será la evolución de la inflación y de las paritarias, que condicionan la referencia salarial de quienes buscan ingresar o cambiar de empleo.