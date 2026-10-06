El Gobierno nacional actualizó el SMVM desde octubre y fijó aumentos escalonados hasta abril de 2027. También cambian la prestación por desempleo y topes de programas sociales.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) quedó fijado en $391.200 mensuales desde el 1 de octubre de 2026 para los trabajadores con jornada legal completa, mientras que el valor por hora pasó a $1.956. La actualización forma parte del esquema dispuesto por el Gobierno nacional hasta abril de 2027 y modifica parámetros que inciden en salarios, prestaciones y programas sociales.

El nuevo piso representa un aumento respecto de los $383.800 vigentes en septiembre. La medida alcanza a los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y los organismos del Estado nacional. En los contratos de tiempo parcial y en las jornadas reducidas, el salario debe calcularse en forma proporcional, según el régimen aplicable.

Escala de aumentos

El cronograma oficial prevé subas mensuales hasta abril de 2027. Después de octubre, el salario mínimo pasará a $398.800 en noviembre y a $406.400 en diciembre. En 2027 llegará a $414.200 en enero, $422.000 en febrero, $429.600 en marzo y $437.000 en abril.

Para los trabajadores jornalizados, el valor por hora también tendrá incrementos graduales. Será de $1.956 en octubre, $1.994 en noviembre y $2.032 en diciembre. Luego subirá a $2.071 en enero de 2027, $2.110 en febrero, $2.148 en marzo y $2.185 en abril.

Impacto en prestaciones y programas

La actualización del SMVM también modifica la Prestación por Desempleo. Desde octubre, el beneficio tiene un piso de $195.600 y un máximo de $391.200, equivalentes al 50% y al 100% del salario mínimo. El cálculo se realiza en función de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida en los seis meses previos a la finalización del contrato, siempre dentro de los límites fijados por la normativa.

Además, el salario mínimo sirve como referencia para los topes de ingreso de distintos programas estatales. En Becas Progresar, cuando rige el límite de tres salarios mínimos, el tope asciende a $1.173.600 mensuales. En los vouchers educativos, con un límite de siete salarios mínimos, el máximo familiar pasa a $2.738.400. En el Programa Hogar, que toma como base dos salarios mínimos, el límite queda en $782.400 por grupo familiar.

La actualización no implica un aumento automático de jubilaciones, pensiones, AUH ni asignaciones familiares, ya que esas prestaciones tienen mecanismos propios de actualización. El dato relevante para el seguimiento es que el esquema del salario mínimo quedó definido hasta abril de 2027, con variaciones mensuales ya establecidas por la autoridad nacional.