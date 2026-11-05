El Gobierno convocó a una nueva ronda del RIGI el 2 de diciembre en Tecnópolis. La edición anterior reunió a más de 2.500 proveedores y empresas mineras.

El ministro de Economía, Toto Caputo, anunció una segunda Ronda de Negocios del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), que se realizará el miércoles 2 de diciembre en Tecnópolis, Buenos Aires. A diferencia del primer encuentro, centrado en minería, esta nueva convocatoria estará dedicada al sector de los hidrocarburos. Caputo adelantó que el encuentro contará con la presencia del presidente Javier Milei.

La iniciativa busca repetir lo logrado en la primera ronda, realizada el 29 de octubre en la Estación Fluvial de Rosario, Santa Fe. Allí, el objetivo fue vincular a proveedores nacionales con las grandes empresas mineras que invierten bajo el RIGI. Desde la organización informaron que ese encuentro conectó a más de 2.500 proveedores locales con compañías del sector.

Antecedentes y alcance De esa primera ronda participó el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego, junto a otros mandatarios de provincias mineras y representantes de empresas y cámaras empresariales. Uno de los ejes fue cómo lograr que las grandes inversiones generen oportunidades concretas para la industria y los proveedores argentinos. En ese marco, la convocatoria funcionó como instancia de articulación entre proyectos de inversión y oferta local de bienes y servicios.

Proyectos expuestos Entre las compañías que expusieron sus proyectos estuvo Glencore, que presentó sus desarrollos de cobre en el país, entre ellos El Pachón, en San Juan, además de MARA y la reactivación de Minera Alumbrera, en Catamarca. También expusieron Río Tinto y Techint. La presencia de esas firmas mostró el interés del Gobierno en conectar a proveedores locales con cadenas de abastecimiento asociadas a inversiones de gran escala.

Próximos pasos El encuentro de Rosario dejó planteados los desafíos que deben afrontar las empresas nacionales para integrarse a estos proyectos: mejorar su competitividad, incorporar tecnología, acceder a financiamiento y generar alianzas. Con la segunda convocatoria, el Gobierno buscará trasladar esa experiencia a la industria de los hidrocarburos. La fecha confirmada y la sede en Buenos Aires marcan el próximo hito de una agenda que apunta a ampliar la participación de proveedores locales en el régimen.