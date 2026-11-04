Los títulos soberanos en dólares retrocedieron hasta 1,5% y el indicador avanzó 26 unidades. Fue el nivel más alto desde el 24 de octubre de 2025.

Los bonos soberanos en dólares cerraron con nuevos retrocesos y el riesgo país se consolidó otra vez por encima de los 800 puntos, en una jornada atravesada por la atención de los mercados financieros sobre las elecciones de medio término en Estados Unidos.

En Wall Street, los títulos de deuda argentinos registraron pérdidas superiores al 1%. Los Globales 2046 y 2035 cayeron 1,5%, mientras que el GD41 y el GD38 bajaron 1,4%, según la evolución informada en la rueda.

Riesgo país y referencia temporal El indicador avanzó 26 puntos, equivalente a 3,2%, y llegó a 831 unidades. Con ese nivel, marcó su valor más alto desde el 24 de octubre de 2025, es decir, antes de los comicios legislativos nacionales en los que resultó ganador el oficialismo.

La operatoria local también reflejó movimientos dispares. Entre las acciones líderes, las mayores subas correspondieron a Transportadora de Gas del Sur (+4,8%), Banco de Valores (+4,4%) y Banco Macro (+3,5%). En cambio, en el panel de empresas argentinas que cotizan en Nueva York hubo resultados mixtos, con bajas de hasta 3,8% encabezadas por Cresud, seguida por Loma Negra (-2,2%) y Pampa Energía (-1,8%).

Factores externos El mercado también siguió la baja del petróleo, en una rueda volátil. Los futuros del crudo Brent cerraron en u$s104,34 por barril, después de haber superado los u$s107, mientras que el West Texas Intermediate avanzó 0,4% hasta u$s96,88. Ambos índices venían de caer más de 7% el lunes, luego de que conversaciones entre funcionarios iraníes y qataríes alentaran expectativas de una desescalada en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.