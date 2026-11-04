Un relevamiento de Turbodato sobre 423.657 productos mostró una brecha entre lo anunciado y el precio final. El evento sigue activo hasta el 4 de noviembre.

El descuento real promedio de los artículos en oferta se ubicó en 8,8%, muy por debajo del 25,9% anunciado en las etiquetas, al inicio del CyberMonday 2026, según un relevamiento de la consultora Turbodato sobre 423.657 productos en 47 tiendas online argentinas.

El análisis compara los precios del lunes 2 de noviembre frente a la mediana de octubre y muestra que dos de cada tres productos, el 66,6%, mantuvieron valores sin cambios significativos. Apenas uno de cada cinco registró una baja genuina, lo que acota el alcance de las promociones exhibidas en el inicio de la jornada comercial.

Comportamiento por canal

El rendimiento de los descuentos varió según el canal de venta. Los supermercados fueron los que mostraron mayor efectividad, con una baja real promedio del 15,3% frente a un 31,7% anunciado, y con el 61,7% de sus productos en oferta por debajo al menos un 5% respecto del mes previo. En las tiendas oficiales de Mercado Libre, marcas y distribuidores con cuenta propia registraron una reducción real del 9,6%, sobre un 26,5% anunciado, con más de la mitad del catálogo en oferta con rebajas efectivas.

En cambio, los retailers y otros vendedores de marketplaces exhibieron resultados más débiles. Los sitios de retail que venden con cuenta propia mostraron una baja real del 3,4%, mientras que los vendedores terceros dentro de los marketplaces apenas descontaron un 0,9% en promedio, pese a mostrar carteles de rebajas similares a los de las grandes marcas. Esa diferencia entre precio anunciado y precio final es la variable central para evaluar el impacto real de la campaña comercial.

Rubros con mayores bajas

El relevamiento indicó que las mayores bajas promedio se concentraron en bienes durables y calzado. Las zapatillas encabezaron el listado con una caída promedio del 4,5% y casi un tercio de sus productos con reducciones superiores al 5%. Los colchones y sommiers mostraron una baja real del 3,4%, aunque fueron el rubro con mayor distancia entre etiqueta y realidad, al anunciar un descuento promedio del 35,5%.

Las consolas retrocedieron un 2,1% en promedio, mientras que heladeras, lavarropas y celulares registraron ajustes reales moderados, entre el 0,4% y el 1,1%. En sentido contrario, notebooks y calefacción operaron en promedio un 2,3% y un 2,4% más caras que en el mes anterior, lo que limita la utilidad de la promoción para esos segmentos.

El evento oficial, organizado por la CACE, seguirá activo hasta el miércoles 4 de noviembre a las 23:59. En ese marco, el relevamiento sugiere contrastar los precios finales con el historial de octubre y priorizar compras en tiendas de primera mano para identificar rebajas efectivas.