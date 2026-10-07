El indicador volvió a los 586 puntos y podría encarecer el financiamiento. La colocación de deuda en dólares suma más de u$s21.200 millones desde noviembre.

El repunte del riesgo país a 586 puntos básicos y el aumento de las tasas en Estados Unidos podrían moderar la emisión de títulos de deuda en dólares de empresas y provincias, que en septiembre sumó unos u$s3.200 millones. El dato importa porque esas colocaciones luego ingresan al mercado de cambios y aportan oferta de divisas, un factor relevante para la estabilidad cambiaria y la acumulación de reservas del Banco Central.

Según cálculos del analista Pedro Siaba, desde noviembre de 2025 las emisiones de títulos de deuda en dólares realizadas por empresas y provincias superan los u$s21.200 millones. En ese período, el mayor volumen se registró en noviembre de 2025, con u$s3.546 millones, mientras que en septiembre de 2026 se colocaron u$s3.167 millones. El texto original atribuye ese impulso inicial al shock de confianza tras el triunfo electoral de Javier Milei en las legislativas.

Del total acumulado, alrededor de u$s17.000 millones corresponden al sector privado, tanto en el mercado local como en el exterior, con predominio de empresas petroleras. El resto, unos u$s4.150 millones, fue emitido por provincias en el exterior. Entre esas colocaciones figuran las de Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Chubut, Neuquén y San Juan, que emitió u$s600 millones.

Costos de financiamiento Semanas atrás, los analistas estimaban que la racha de emisiones se mantendría firme hasta fin de año, pero la suba del riesgo país y el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, ubicado en 5,2%, podría encarecer el acceso al crédito. Aunque el riesgo país impacta de manera directa sobre el soberano y no sobre el financiamiento corporativo, el texto señala que también influye de manera indirecta en el costo que enfrentan las empresas argentinas al salir a buscar fondos.

En ese marco, Fundación Capital advirtió que la Argentina no colocó deuda en moneda extranjera desde agosto en el mercado local y que, con los rendimientos actuales, nuevas emisiones lucen difíciles de concretar. La entidad dirigida por Martín Redrado sostuvo además que, ante la dificultad de emitir deuda soberana, el Banco Central debería incrementar el stock de reservas para afrontar compromisos en dólares. Según detalló, el Tesoro tiene en su cuenta del BCRA depósitos en moneda extranjera por u$s2.230 millones y en pesos por el equivalente a u$s5.325 millones.

Próximos meses Por ahora, las colocaciones seguirán aportando dólares al mercado de cambios porque esas operaciones se liquidan de manera gradual, con un rezago de varios meses, cuando empresas o provincias necesitan pesos para afrontar compromisos locales. Pero una desaceleración en las emisiones reduciría esa oferta más adelante, cuando lo colocado en los últimos meses ya haya sido liquidado. En ese escenario, habría menos margen para que el BCRA sume reservas y mayores presiones sobre el tipo de cambio.