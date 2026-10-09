El mercado argentino cerró la semana con una mejora en bonos y acciones, impulsada en gran medida por el resultado de la primera vuelta electoral en Brasil. El riesgo país retrocedió de 655 a 588 puntos básicos, una baja de 66 unidades, mientras el S&P Merval avanzó 1,7% en pesos y 2,5% en dólares en los últimos cinco días. El movimiento permitió cortar tres semanas consecutivas de pérdidas, aunque el rebote no modificó el cuadro de fondo.

El principal catalizador del alivio fue la reacción de los mercados brasileños tras la elección. Flávio Bolsonaro obtuvo 47,03% de los votos válidos frente al 45,16% de Lula, y el resultado fue recibido con una apreciación de 4,2% del real y una suba de los activos de ese país. Esa mejora regional favoreció también a los títulos y acciones argentinas, por el impacto sobre el clima financiero y por las perspectivas sobre la relación económica bilateral.

Tasas externas y petróleo

El impulso, sin embargo, convivió con condiciones financieras internacionales todavía exigentes. La tasa del Treasury estadounidense a 10 años se mantuvo en torno al 5,25%, cerca de máximos de varios años, mientras el rendimiento a dos años se ubicó en 4,78%. A eso se sumó un petróleo sostenido por las tensiones en Medio Oriente, con el Brent en alza de 1,6% y el WTI con un avance de 0,1%. Ese marco limitó la recuperación de los activos emergentes y, en particular, de los argentinos.

Señales locales y financiamiento

En el plano doméstico, la atención volvió a concentrarse en la actividad, la inflación y las necesidades de financiamiento del Tesoro. Los datos de industria, construcción y minería de agosto anticiparon una recuperación del EMAE, aunque con una dinámica desigual entre sectores. Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, señaló que la economía mantiene una dinámica “en forma de K”, con segmentos que se recuperan y otros que siguen rezagados.

La inflación siguió desacelerándose, pero con un recorrido menos lineal. En CABA, el IPC subió 1,8% mensual en septiembre, con una aceleración marginal explicada principalmente por Vivienda, mientras la inflación núcleo bajó 0,4 puntos hasta 1,7%. En ese contexto, Franco consideró que llegar a una inflación anual de un dígito todavía requerirá tiempo. Al mismo tiempo, el programa financiero contempla necesidades por u$s24.900 millones hacia 2027, incluidos u$s5.000 millones a obtener mediante Bonares, en un escenario de tasas altas y mayor riesgo preelectoral.

Bonos y acciones

La renta fija argentina tuvo su mejor semana en tres meses. Los Globales subieron 2,7% en promedio y los Bonares 2,87%, mientras los bonos en pesos también cerraron en terreno positivo: los duales CER/TAMAR avanzaron 1,6%, los CER 1,1% y las LECAP 0,7%. En paralelo, la tasa de caución volvió a ubicarse cerca del 20%, después de haber estado en torno al 24% la semana anterior.

En acciones, Loma Negra lideró las subas con 10,2%, seguida por Central Puerto con 8,3% y Telecom con 6,1%. MercadoLibre avanzó cerca de 10%, favorecida además por la mejora de los activos brasileños. Según Ramiro Rodriguez, CFO de Fiwind, los activos argentinos “seguían muy sensibles a los cambios en las expectativas económicas y políticas”. El cierre dejó dos variables a seguir: la evolución de las tasas en Estados Unidos y la capacidad local para sostener el esquema de financiamiento en los próximos meses.