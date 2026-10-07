El Banco Central difundió estimaciones privadas que ubican septiembre en 1,9%. El mercado también recortó su previsión de crecimiento y espera una inflación cercana al 30% en 2026.

El Banco Central estimó que la inflación de septiembre fue del 1,9%, de acuerdo con las proyecciones de consultoras, centros de investigación y entidades financieras relevadas en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

El relevamiento se realizó entre el 28 y el 30 de septiembre y reunió a 44 especialistas: 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales, más 11 entidades financieras. A menos de una semana de la difusión del dato oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del Indec, la estimación privada ubicó el nivel de precios en una variación similar a la de los meses previos.

Actividad económica En el mismo informe, los analistas proyectaron una contracción del 1% del PBI en el tercer trimestre y redujeron a 1,5% su previsión de crecimiento para todo 2026, una baja de 0,6 puntos respecto del REM anterior. Con esos números, el mercado anticipa una segunda caída trimestral consecutiva de la economía, aunque la confirmación de una recesión técnica dependerá de los datos oficiales que publique el Indec.

Perspectiva para los próximos meses El REM también prevé una desaceleración de la inflación en octubre y noviembre. Para el décimo mes del año, los especialistas calcularon un alza mensual del 1,7%, mientras que para noviembre estimaron 1,6%. La tendencia volvería a subir en diciembre, con una proyección del 1,8%.

Con esa trayectoria, el mercado espera que 2026 cierre con una inflación cercana al 30%. En paralelo, la inflación núcleo —la que excluye los precios estacionales y los regulados por el Estado o con alto componente impositivo— fue estimada en 1,8% para septiembre. El próximo dato oficial del IPC será el que permita contrastar esas proyecciones con la medición del organismo estadístico.